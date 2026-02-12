Ngày 12/2: Giá heo hơi tiếp tục giảm mạnh tại nhiều địa phương

Giá heo hơi hôm nay (12/2) tiếp tục giảm mạnh tại cả ba miền trên cả nước. Nhiều địa phương đồng loạt hạ 1.000 - 2.000 đồng/kg, trong khi một số nơi giữ giá ổn định so với hôm qua.

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm mạnh tại cả ba miền trên cả nước. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục đi xuống ở hầu hết các địa phương. Cụ thể, giá heo tại Cao Bằng, Lạng Sơn, Hải Phòng, Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La cùng giảm 2.000 đồng/kg. Trong đó, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hải Phòng, Điện Biên và Sơn La hiện giao dịch ở mức 72.000 đồng/kg; Lai Châu và Phú Thọ xuống còn 71.000 đồng/kg.

Mức giảm 1.000 đồng/kg được ghi nhận tại các địa phương Tuyên Quang, Thái Nguyên, Ninh Bình và Lào Cai, hiện cùng ở mức 72.000 đồng/kg; Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên cùng giảm 1.000 đồng/kg xuống 73.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Bắc dao động trong khoảng 71.000 - 73.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay tiếp tục điều chỉnh giảm. Mức giảm 2.000 đồng/kg được ghi nhận tại Thanh Hóa và Quảng Ngãi, đưa giá thu mua xuống 72.000 đồng/kg; Nghệ An và Hà Tĩnh cùng giảm 2.000 đồng/kg, hiện còn 71.000 đồng/kg.

Giá heo tại Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng cùng giảm 1.000 đồng/kg, xuống mức 73.000 đồng/kg; Gia Lai, Lâm Đồng và Khánh Hòa xuống 72.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Trung - Tây Nguyên dao động trong khoảng 71.000 - 73.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay tiếp đà giảm 1.000 đồng/kg tại một số địa phương. Cụ thể, giá heo tại Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp và TP Hồ Chí Minh cùng giảm 1.000 đồng/kg xuống 72.000 đồng/kg. Vĩnh Long giảm 1.000 đồng/kg, hiện còn 71.000 đồng/kg. Trong khi đó, An Giang, Cà Mau và Cần Thơ giữ nguyên mức 71.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Nam dao động trong khoảng 71.000 - 72.000 đồng/kg./.