Ngày 12/2: Giá dầu thế giới quay đầu tăng gần 2%

Giá xăng dầu thế giới hôm nay (12/2) quay đầu tăng gần 2%, lên mức cao nhất trong nhiều phiên, khi căng thẳng Mỹ - Iran và tín hiệu nhu cầu cải thiện hỗ trợ thị trường. Cụ thể, giá dầu Brent đứng ở mốc 69,93 USD/thùng, tăng 1,64%; giá dầu WTI ở mốc 65,11 USD/thùng, tăng 1,80% (tương đương tăng 1,15 USD/thùng).

Giá dầu WTI hôm nay ở mốc 65,11 USD/thùng, tăng 1,80%. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 12/2/2026 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent đứng ở mốc 69,93 USD/thùng, tăng 1,64% (tương đương tăng 1,13 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 65,11 USD/thùng, tăng 1,80% (tương đương tăng 1,15 USD/thùng).

Giá dầu tăng gần 2% trong phiên giao dịch ngày hôm nay, được hỗ trợ bởi nguy cơ gián đoạn nguồn cung nếu căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang, trong bối cảnh lượng dầu thô rút khỏi các kho dự trữ chủ chốt cho thấy nhu cầu tiêu thụ cải thiện.

Ông Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích dầu mỏ của UBS, nhận định căng thẳng kéo dài tại Trung Đông tiếp tục hỗ trợ giá dầu, dù đến nay chưa ghi nhận gián đoạn nguồn cung thực tế.

Đồng USD suy yếu nhẹ cũng góp phần hỗ trợ giá dầu, bởi đồng bạc xanh mạnh thường làm giảm nhu cầu đối với dầu thô được định giá bằng USD từ các khách hàng quốc tế.

Việc sụt giảm lượng dầu lưu kho tại trung tâm lọc hóa dầu và lưu trữ Amsterdam, Rotterdam, Antwerp cũng như tại Fujairah cho thấy thị trường đang ở trạng thái thắt chặt hơn, qua đó nâng đỡ giá dầu.

Trong báo cáo tháng, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) giữ nguyên phần lớn dự báo cung - cầu thị trường dầu mỏ, song lưu ý nhu cầu đối với dầu thô của khối này trong quý II sẽ giảm khoảng 400.000 thùng/ngày so với quý I. Sản lượng dầu của Nga trong tháng 1 giảm khoảng 0,6% so với tháng trước đó, theo báo cáo.

Tại Ai Cập, Chính phủ đã yêu cầu các công ty dầu khí quốc tế tăng gấp đôi sản lượng vào năm 2030. Các hợp đồng hiện hành dự kiến được điều chỉnh nhằm thúc đẩy đầu tư mới, theo chia sẻ của Giám đốc quốc gia của Energean International tại Ai Cập với Reuters.

Giới giao dịch cũng đang chờ đợi báo cáo tồn kho dầu thô hàng tuần của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ công bố trong ngày hôm nay./.