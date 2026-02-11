Ngày 11/2: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp đà tăng mạnh

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (11/2) tiếp đà tăng mạnh nhờ được hỗ trợ bởi đồng USD suy yếu và tâm lý lạc quan của nhà đầu tư. Trong nước, giá bạc tiếp tục tăng cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 2.645.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.675.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 82,09 USD/ounce, tăng 0,88 USD so với hôm qua.

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay tiếp đà tăng mạnh. Ảnh tư liệu

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc tăng, niêm yết ở mức 3.051.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.145.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước tiếp tục tăng cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 2.645.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.675.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng tăng, hiện ở mức 2.647.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.681.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới hiện ở mức giá 2.155.000 đồng/ounce (mua vào) và 2.160.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc hôm nay tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 11/2/2026:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 2.645.000 2.675.000 2.647.000 2.681.000 1 kg 70.539.000 71.337.000 70.591.000 71.488.000 Bạc 99.99 1 lượng 2.653.000 2.683.000 2.654.000 2.685.000 1 kg 70.745.000 71.549.000 70.787.000 71.600.000

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 82,09 USD/ounce, tăng 0,88 USD so với ngày 10/2.

Giá bạc giao ngay đã tăng vọt gần 10% trong phiên giao dịch đầu tuần, đánh dấu một trong những phiên tăng mạnh nhất trong thời gian gần đây. Theo chuyên gia phân tích kim loại quý James Hyerczyk của FX Empire, đà tăng này không xuất phát từ một yếu tố đơn lẻ, mà là kết quả của nhiều diễn biến tích cực cùng lúc, khiến giới giao dịch phản ứng nhanh chóng.

James Hyerczyk cho biết, thị trường chứng khoán toàn cầu đồng loạt tăng điểm, giá vàng đi lên và tâm lý chung của nhà đầu tư chuyển sang trạng thái "chấp nhận rủi ro", thay vì tìm kiếm các tài sản trú ẩn an toàn. Đây là một diễn biến khá bất thường đối với một phiên tăng mạnh của kim loại quý như bạc.

"Một trong những yếu tố then chốt thúc đẩy giá bạc là sự suy yếu của đồng USD. Chỉ số USD giảm đã khiến các kim loại được định giá bằng đô la, trong đó có bạc và vàng, trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư sử dụng các đồng tiền khác", ông nói.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 11/2/2026: