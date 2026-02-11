Giá vàng hôm nay ngày 11/2: Giá vàng trong nước chạm ngưỡng 181 triệu đồng/lượng

(TBTCO) - Sáng 11/2, giá vàng trong nước tiếp tục nhích lên tại nhiều doanh nghiệp lớn, với mặt bằng giá phổ biến tiến sát ngưỡng 181 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước

Theo ghi nhận của phóng viên, rạng sáng ngày 11/2, thị trường vàng trong nước ghi nhận tiếp tục nhịp tăng giá trở lại tại hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh lớn. Ở phân khúc vàng miếng, các thương hiệu như PNJ, Bảo Tín Minh Châu và SJC đồng loạt điều chỉnh tăng giá ở cả hai chiều mua vào và bán ra, với mặt bằng giá phổ biến dao động trong khoảng 178 – 181 triệu đồng/lượng. So với phiên liền trước, mức tăng tại nhiều đơn vị đạt 600.000 đồng/lượng cho mỗi chiều giao dịch.

Diễn biến tăng giá cũng được ghi nhận tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, khi giá vàng miếng được niêm yết trong khoảng 177,5 – 181 triệu đồng/lượng. So với phiên trước đó, giá mua vào tăng khoảng 300.000 đồng/lượng, trong khi giá bán ra tăng 600.000 đồng/lượng. Tại DOJI, giá vàng miếng giảm nhẹ xuống quanh ngưỡng 178 – 181 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán so với phiên liền trước.

Diễn biến giá vàng tính đến rạng sáng 11/2. Nguồn: PV tổng hợp.

Cùng xu hướng với vàng miếng, thị trường vàng nhẫn trong nước rạng sáng nay cũng ghi nhận đà tăng giá trên diện rộng. Tại SJC, giá vàng nhẫn được niêm yết ở mức khoảng 177,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 180,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, tăng 600.000 đồng/lượng so với phiên trước. DOJI giá vàng nhẫn giảm xuống mức 177,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 180,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, tương ứng mức giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

Diễn biến tương tự được ghi nhận tại PNJ, khi giá vàng nhẫn được niêm yết trong khoảng 177,5 – 180,5 triệu đồng/lượng, cao hơn 300.000đồng/lượng so với phiên liền trước.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 177,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 180,6 triệu đồng/lượng chiều bán ra, tăng 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý cũng điều chỉnh tăng giá vàng nhẫn lên quanh vùng 177,5 – 180,5 triệu đồng/lượng, cao hơn 700.000 đồng/lượng so với mức giá ghi nhận trong phiên trước.

Giá vàng thế giới

Rạng sáng 11/2, giá vàng thế giới giao dịch quanh mức 5.027 USD/ounce, giảm 28 USD so với cùng thời điểm hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 158 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng trong nước khoảng 23 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Diễn biến đi xuống của giá vàng quốc tế diễn ra trong bối cảnh doanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ đi ngang, cho thấy đà tăng trưởng tiêu dùng chậm lại và làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm nới lỏng chính sách tiền tệ. Thị trường hiện đang chờ đợi thêm các dữ liệu quan trọng về việc làm và lạm phát để xác định rõ hơn xu hướng lãi suất.

Theo giới phân tích, dữ liệu việc làm phi nông nghiệp của Mỹ dự kiến công bố trong tuần này được dự báo ở mức khá thấp, phản ánh sự hạ nhiệt của nền kinh tế. Triển vọng tăng trưởng suy yếu đã củng cố kỳ vọng Fed có thể thực hiện hai đợt cắt giảm lãi suất, mỗi đợt 25 điểm cơ bản trong năm nay.

Trong ngắn hạn, đồng USD suy yếu, căng thẳng địa chính trị và kỳ vọng lãi suất thấp tiếp tục là các yếu tố hỗ trợ giá vàng, giúp kim loại quý này trụ vững trên ngưỡng tâm lý 5.000 USD/ounce. Tuy vậy, khả năng vàng lập đỉnh mới trong thời gian ngắn được đánh giá là không cao, khi thị trường cần thêm thời gian để hấp thụ đà tăng nóng trước đó.

Hoạt động mua vào ổn định của các ngân hàng trung ương, đặc biệt là Trung Quốc, tiếp tục đóng vai trò lực đỡ quan trọng. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã nối dài chuỗi mua vàng sang tháng thứ 15 liên tiếp tính đến tháng 1/2026.

Nhìn chung, thị trường vàng được dự báo sẽ tiếp tục trạng thái giằng co và biến động theo các tín hiệu kinh tế từ Mỹ trong những ngày tới.