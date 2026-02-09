Giá vàng toàn cầu rung lắc mạnh sau giai đoạn tăng nóng, khi hoạt động đầu cơ bị đẩy lên mức “quá nóng” và một số sàn giao dịch vàng tư nhân tại Trung Quốc đổ vỡ, kéo theo động thái siết chặt quản lý của cơ quan chức năng. Theo ông Heng Koon How - Ngân hàng UOB Singapore, thị trường cần thêm thời gian để hoạt động đầu cơ lắng xuống, giúp giá vàng dần ổn định và thiết lập trạng thái cân bằng mới.

Giá vàng rung lắc mạnh

Nhận định về triển vọng giá vàng trong báo cáo phát hành chiều tối ngày 9/2, ông Heng Koon How - Trưởng Bộ phận Chiến lược Thị trường, Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB Singapore cho rằng, nhu cầu trú ẩn an toàn dài hạn của vàng vẫn vững chắc, bất chấp biến động mạnh trong ngắn hạn.

Khởi đầu năm ở mức trên 4.300 USD/ounce, giá vàng đã tăng mạnh lên gần 5.600 USD/ounce vào ngày 28/1, trước khi ghi nhận đợt bán tháo dữ dội gần 10% vào ngày 30/1, giảm về 4.900 USD/ounce và sau đó tiếp tục lao dốc, có thời điểm xuống dưới 4.500 USD/ounce vào ngày 2/2.

Nhiều báo cáo phần lớn cho rằng, đợt bán tháo mạnh khiến giá vàng giảm trở lại xuống dưới 5.000 USD/ounce xuất phát từ thông tin Tổng thống Trump đề cử ông Kevin Warsh cho vị trí Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Tuy nhiên, theo chuyên gia của UOB, cách lý giải này có phần đơn giản hóa quá mức các động lực phức tạp đứng sau biến động gần đây của giá vàng.

Nhiều tín hiệu cho thấy hoạt động đầu cơ "quá nóng" Ông Heng Koon How - Trưởng Bộ phận Chiến lược Thị trường, Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB Singapore cho rằng, trong suốt tháng 1/2026, khi giá vàng tăng mạnh vượt mốc 5.000 USD/ounce, đã xuất hiện những dấu hiệu điển hình cho thấy hoạt động đầu cơ trở nên “quá nóng”.

Theo ông Heng Koon How, giá vàng ghi nhận các nhịp biến động đảo chiều mạnh trong ngày với tần suất gia tăng, chênh lệch giá mua - bán bị nới rộng, và xuất hiện sự lệch pha ngày càng lớn giữa giá hợp đồng tương lai quy đổi trên các sàn giao dịch chủ chốt như: COMEX, SHFE so với giá vàng giao ngay.

Quan trọng hơn, tình trạng khan hiếm vàng vật chất đã được ghi nhận tại nhiều trung tâm giao dịch vàng lớn trên thế giới khi nhà đầu tư cá nhân ồ ạt tham gia, góp phần đẩy hoạt động mua vào lên mức cuồng nhiệt.

"Mức tăng của tổng vị thế mở (open interest) trên thị trường hợp đồng tương lai vàng tại COMEX cũng như khối lượng giao dịch của quỹ ETF vàng GLD trên sàn NYSE là chưa từng có tiền lệ" - chuyên gia UOB đánh giá.

Sự kết hợp thiếu bền vững của làn sóng đầu cơ quá mức này cuối cùng đã “vỡ trận” vào ngày 30/1. Việc đề cử ông Kevin Warsh được xem như “cái cớ” để chốt lời vàng, trong bối cảnh ông từng thể hiện quan điểm thận trọng mang xu hướng “diều hâu” đối với lạm phát trong nhiệm kỳ trước đây khi giữ vai trò Thống đốc Fed dưới thời Chủ tịch Ben Bernanke; đồng thời, từng đặt câu hỏi về sự cần thiết của chính sách nới lỏng định lượng (QE) cũng như quy mô bảng cân đối kế toán lớn của Fed.

Song song đó, các thông tin nội địa từ Trung Quốc xuất hiện liên quan đến nguy cơ lừa đảo và một số sàn giao dịch vàng tư nhân đổ vỡ. Truyền thông địa phương đưa tin về việc cơ quan chức năng Trung Quốc siết chặt quản lý, bao gồm cả việc đình chỉ giao dịch của nhiều mô hình đầu tư vàng.

“Diễn biến này làm dấy lên lo ngại rằng, đợt tăng mạnh của giá vàng có thể đã đạt đến mức độ mang tính đầu cơ cao, đặc biệt khi lượng vàng nắm giữ theo chứng quyền (on-warrant holdings) trên sàn SHFE và dòng vốn vào các quỹ ETF vàng tại Trung Quốc đã tăng vọt trong những tuần gần đây. Các biện pháp siết chặt của cơ quan chức năng Trung Quốc, cùng với việc đóng cửa một số quỹ đã bắt đầu làm thu hẹp nhu cầu vàng trong ngắn hạn” - ông Heng Koon How nhận định.

Đợt bán tháo vàng bắt đầu vào buổi chiều ngày 30/1 tại thị trường châu Á đã gia tăng cường độ và lan rộng trong phiên giao dịch tại New York, khi đà giảm của giá vàng kích hoạt hiện tượng “đảo chiều”, buộc các vị thế quyền chọn quy mô lớn phải bị thanh lý.

Hoạt động phòng hộ delta (delta hedging), vốn trước đó đòi hỏi phải mua thêm vàng khi giá tăng, đã đảo chiều trong xu hướng giảm. Các hợp đồng tương lai vàng sau đó chịu áp lực bán mạnh nhất khi những khó khăn liên quan đến ký quỹ bị khuếch đại bởi quy định mới của COMEX về tỷ lệ ký quỹ duy trì.

Trước đó, vào giữa tháng 1, nhằm giảm bớt mức độ biến động quá mức, COMEX đã thay đổi cách tính ký quỹ đối với vàng và kim loại quý, từ mức ký quỹ danh nghĩa cố định bằng USD sang tỷ lệ phần trăm trên giá trị hợp đồng. Quy định mới này được cho là đã kích hoạt thêm nhiều đợt thanh lý bắt buộc trong bối cảnh bán tháo.

Do mức biến động tăng cao, ngày 30/1, COMEX tiếp tục thông báo nâng mức ký quỹ ban đầu và ký quỹ duy trì đối với hợp đồng tương lai vàng từ 6% lên 8%, có hiệu lực từ ngày 2/2. Thông báo tăng ký quỹ này càng làm gia tăng áp lực bán vàng, khi các vị thế mua yếu không thể đáp ứng yêu cầu ký quỹ cao hơn buộc phải đóng vị thế.

Giá vàng cần thời gian thiết lập trạng thái cân bằng mới

Theo đánh giá của chuyên gia UOB, trong thời gian tới, thị trường sẽ cần thêm thời gian để các hoạt động đầu cơ lắng xuống, qua đó, giúp giá vàng dần ổn định và thiết lập trạng thái cân bằng mới.

“Điều quan trọng cần nhận thấy là, bất chấp mức biến động quá mức trong ngắn hạn, nhu cầu nắm giữ vàng với vai trò tài sản trú ẩn an toàn và công cụ đa dạng hóa danh mục của các nhóm nhà đầu tư chủ chốt trong dài hạn vẫn không thay đổi” - ông Heng Koon How đánh giá.

Giá vàng cần thời gian tái cân bằng sau "cơn sốt" đầu cơ. Ảnh minh họa.

Theo đó, các ngân hàng trung ương trên toàn cầu, đặc biệt tại các thị trường mới nổi và châu Á, tiếp tục tập trung gia tăng tỷ trọng phân bổ chiến lược vào vàng. Nhiều ngân hàng trung ương thậm chí có thể hoan nghênh nhịp điều chỉnh giá vàng này, khi mở ra cơ hội thuận lợi để gia tăng phân bổ. Trên thực tế, các ngân hàng trung ương toàn cầu vẫn được dự báo sẽ tiếp tục mua ròng vàng với quy mô lớn và duy trì vai trò là nguồn cầu quan trọng trên thị trường.

Cùng với đó, các nhà đầu tư tổ chức vẫn cần gia tăng tỷ trọng vàng trong danh mục nhằm bù đắp cho rủi ro gia tăng đối với đồng USD trong bối cảnh lo ngại ngày càng lớn về xu hướng phi đô la hóa (de-dollarization) và nguy cơ suy giảm giá trị đồng tiền (debasement).

Bối cảnh địa chính trị khó lường cùng với gánh nặng tài khóa toàn cầu gia tăng tiếp tục củng cố vai trò hàng đầu của vàng như một tài sản trú ẩn an toàn, giúp phòng ngừa rủi ro ngày càng tăng từ trái phiếu Kho bạc Mỹ cũng như các trái phiếu chính phủ chuẩn của các nền kinh tế phát triển khác trong dài hạn.

Mặc dù chuyên gia UOB duy trì quan điểm tích cực trong dài hạn, song cần lưu ý rủi ro về khả năng tiếp tục biến động trong ngắn hạn. Với lượng vị thế đầu cơ quy mô lớn đã tích lũy trong giai đoạn giá tăng nóng gần đây, không thể loại trừ khả năng giá vàng tiếp tục chịu áp lực bán trong ngắn hạn từ nhóm nhà đầu tư nắm giữ vị thế mua đã trở nên “đuối sức”./.