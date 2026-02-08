Sáng ngày 8/2, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.065 VND. Trên thị trường Mỹ, chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng tuần 0,66%, hiện ở mức 97,63 điểm.

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.863 VND/USD - 26.269 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 25.760 đồng 26.150 đồng Vietinbank 25.760 đồng 26.140 đồng BIDV 25.790 đồng 26.150 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 28.109 - 31.067 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.824 đồng 31.397 đồng Vietinbank 30.073 đồng 31.433 đồng BIDV 30.128 đồng 31.469 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 152 đồng - 168 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 159.80 đồng 169.95 đồng Vietinbank 161.11 đồng 170.61 đồng BIDV 161.99 đồng 170.02 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 8/2/2026, giảm 72 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 26.430 - 26.550 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng tuần 0,66%, hiện ở mức 97,63 điểm.

Trong tuần qua, đồng USD tiếp tục là tâm điểm chú ý của thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế khi vận động trong trạng thái giằng co, phản ánh sự đan xen giữa các yếu tố hỗ trợ ngắn hạn và những áp lực mang tính trung, dài hạn.

Ngay từ đầu tuần, đồng USD phục hồi nhẹ so với rổ tiền tệ chính nhờ các số liệu kinh tế Mỹ phát đi tín hiệu tích cực, đặc biệt là dữ liệu sản xuất và một số chỉ báo cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn duy trì được sức chống chịu nhất định trước môi trường lãi suất cao. Trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu biến động mạnh, dòng vốn có xu hướng tìm đến các tài sản an toàn, trong đó USD và trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục được ưu tiên. Điều này giúp đồng USD lấy lại phần nào vị thế sau giai đoạn suy yếu trước đó.

Bên cạnh yếu tố kinh tế nội tại của Mỹ, diễn biến của đồng USD trong tuần còn chịu tác động đáng kể từ tình hình thị trường tài chính quốc tế. Việc chứng khoán toàn cầu chịu áp lực điều chỉnh, cùng với những lo ngại liên quan đến định giá tài sản và triển vọng tăng trưởng, đã thúc đẩy tâm lý thận trọng của giới đầu tư. Trong bối cảnh đó, đồng USD phát huy vai trò là công cụ trú ẩn, tăng giá so với nhiều đồng tiền, đặc biệt là đồng Yên Nhật, khi Nhật Bản đối mặt với những bất ổn chính trị và kinh tế trong nước.

Tuy nhiên, đà phục hồi của đồng USD không mang tính áp đảo và sớm chững lại vào giữa và cuối tuần. Các nhà đầu tư tiếp tục theo dõi sát lập trường chính sách của Fed, trong bối cảnh kỳ vọng về khả năng cắt giảm lãi suất trong năm nay vẫn hiện hữu.

Ngoài ra, sức ép đối với đồng USD còn đến từ sự phục hồi tương đối của một số đồng tiền khác. Đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc ghi nhận xu hướng tăng giá trong bối cảnh xuất khẩu cải thiện và các biện pháp hỗ trợ kinh tế tiếp tục được triển khai. Đồng EUR và Bảng Anh cũng giữ được sự ổn định nhất định nhờ các tín hiệu cho thấy ngân hàng trung ương châu Âu và Anh chưa vội nới lỏng chính sách tiền tệ. Những yếu tố này khiến đồng USD khó duy trì đà tăng mạnh và chỉ dao động trong biên độ hẹp.

Nhìn chung, đồng USD trải qua một tuần giao dịch với xu hướng tăng nhẹ nhưng thiếu động lực bền vững. Diễn biến của đồng bạc xanh phản ánh rõ bức tranh kinh tế - tài chính toàn cầu đang ở giai đoạn nhạy cảm, khi các nền kinh tế lớn phải cân nhắc kỹ lưỡng giữa mục tiêu kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng.

Trong thời gian tới, hướng đi của đồng USD sẽ tiếp tục phụ thuộc lớn vào các dữ liệu kinh tế Mỹ, đặc biệt là thị trường lao động và lạm phát, cũng như những tín hiệu rõ ràng hơn từ chính sách tiền tệ của Fed./.