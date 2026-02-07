Sáng ngày 7/2, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.065 VND. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,15%, hiện ở mức 97,68 điểm.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.862 VND/USD - 26.268 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 25.730 - 26.140 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 25.730 đồng 26.140 đồng Vietinbank 25.580 đồng 26.120 đồng BIDV 25.746 đồng 26.126 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 28.055 - 31.008 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.781 đồng 31.352 đồng Vietinbank 29.793 đồng 31.513 đồng BIDV 30.103 đồng 31.465 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 152 đồng - 168 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 159.83 đồng 169.98 đồng Vietinbank 159.50 đồng 171 đồng BIDV 161.98 đồng 170.14 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 7/2/2026, tăng 54 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 26.502 - 26.622 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt giảm 0,15%, hiện ở mức 97,68 điểm.

Đồng USD giảm nhẹ, rời khỏi mức cao nhất trong hai tuần vào phiên thứ Sáu, trong bối cảnh các tài sản rủi ro phục hồi sau đợt giảm giá mạnh do lo ngại về sự gia tăng chi tiêu liên quan đến trí tuệ nhân tạo trong năm nay. Dù vậy, đồng bạc xanh vẫn đang trên đà tăng trong cả tuần và thu hẹp mức giảm trước đó so với đồng Yên Nhật, sau khi số liệu của Mỹ cho thấy tâm lý người tiêu dùng cải thiện trong tháng 2, bất chấp những lo ngại còn tồn tại về việc làm và chi phí sinh hoạt gia tăng.

Đồng Yên giảm 0,04%, xuống còn 157,1 Yên/USD trước thềm cuộc tổng tuyển cử quốc gia của Nhật Bản vào Chủ nhật. Đồng Yên đang hướng tới tuần giảm mạnh nhất so với đồng USD kể từ tháng 10, xóa bỏ phần lớn mức tăng đáng kể của tháng 1.

Đồng EUR tăng 0,37%, lên 1,1822 USD sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu giữ nguyên lãi suất như dự kiến vào thứ Năm và giảm nhẹ tầm quan trọng của biến động tỷ giá đối với các quyết định chính sách trong tương lai.

Đồng Bảng Anh phục hồi một phần sau khi giảm gần 1% trong phiên thứ Năm, tăng 0,65%, lên 1,3614 USD, nhưng vẫn đang hướng tới tuần giảm mạnh nhất so với đồng bạc xanh kể từ ngày 27/10./.