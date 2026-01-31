Sáng ngày 31/1, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.074 VND, giảm 9 VND so với phiên giao dịch trước đó. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,88%, hiện ở mức 97,13 điểm.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.871 VND/USD - 26.277 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 25.720 - 26.110 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 25.720 đồng 26.110 đồng Vietinbank 25.595 đồng 26.135 đồng BIDV 25.768 đồng 26.128 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 28.414 - 31.405 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 30.066 đồng 31.652 đồng Vietinbank 29.897 đồng 31.617 đồng BIDV 30.432 đồng 31.790 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 155 đồng - 171 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 162.25 đồng 172.56 đồng Vietinbank 162.20 đồng 173.70 đồng BIDV 165.29 đồng 173.45 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 31/1/2026, giảm 104 đồng ở cả chiều mua và ở chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 26.235 - 26.355 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng 0,88%, hiện ở mức 97,13 điểm.

Đồng USD tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu sau khi cựu Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh được lựa chọn giữ chức Chủ tịch Fed kế nhiệm, đồng thời đồng bạc xanh cũng phục hồi trở lại sau đợt bán tháo mạnh hồi đầu tuần mà các nhà phân tích cho rằng là phản ứng thái quá trong ngắn hạn.

Ông Marc Chandler, chiến lược gia thị trường trưởng tại Bannockburn Global Forex, cho biết đà tăng của đồng USD trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu nhiều khả năng được thúc đẩy, ít nhất một phần, bởi hoạt động điều chỉnh vị thế của nhà đầu tư trước thời điểm công bố thông tin.

Các dự báo chính sách được công bố sau cuộc họp tháng 12 của Fed cho thấy kỳ vọng trung vị của các nhà hoạch định chính sách là một lần cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong năm nay.

Trên thị trường tiền tệ, đồng EUR giảm 0,79% xuống còn 1,1874 USD. Trong khi đó, đồng Yên Nhật giảm 0,89% so với đồng USD, xuống mức 154,49 Yên. Tuy vậy, tính chung cả tuần, đồng bạc xanh vẫn đang trên đà giảm khoảng 0,8% so với đồng Yên./.