Ngày 31/1: Giá cao su thế giới diễn biến trái chiều

Giá cao su tại các thị trường chính hôm nay (31/1) diễn biến trái chiều, khi thị trường Trung Quốc, Thái Lan và Singapore đều đi lên trong khi Nhật Bản giảm. Trong nước, giá thu mua cao su nguyên liệu tại nhiều doanh nghiệp lớn không biến động.

Giá cao su tại các thị trường chính hôm nay diễn biến trái chiều.

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch 29/1, tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 tăng 1,5% (250 Nhân dân tệ) lên mức 16.585 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su Thái Lan kỳ hạn tháng 2/2026 tăng 0,2% (0,1 Baht) lên mức 63,4 baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 2/2026 giảm 0,5% (1,6 Yên) về mức 337,5 Yên/kg.

Trên Sàn giao dịch Singapore, hợp đồng cao su giao tháng 2 trên nền tảng SICOM giao dịch lần cuối ở mức 193 US cent/kg, tăng 1,9%.

Trong khi đó, giá cao su Nhật Bản kỳ hạn xa ghi nhận tăng đáng kể, được hỗ trợ bởi giá dầu tăng mạnh và lo ngại nguồn cung suy giảm từ các quốc gia sản xuất lớn khi mùa khai thác mủ dần kết thúc.

Hợp đồng cao su giao tháng 7/2026 trên Sàn giao dịch Osaka (OSE) tăng 6,6 Yên, tương đương 1,91%, lên 351,6 Yên (2,30 USD)/kg.

Tại Trung Quốc, hợp đồng cao su giao tháng 5 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) tăng 425 Nhân dân tệ, hay 2,61%, lên 16.690 Nhân dân tệ (2.403 USD)/tấn. Hợp đồng cao su butadien giao tháng 3 loại được giao dịch sôi động nhất tăng 245 Nhân dân tệ, tương đương 1,86% lên 13.390 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá thu mua cao su nguyên liệu ổn định. Cụ thể, tại Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 379 - 384 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 345 - 393 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg./.