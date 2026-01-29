Ngày 29/1: Giá cao su Nhật Bản giảm mạnh, trong nước bình ổn

Giá cao su thế giới hôm nay (29/1) diễn biến trái chiều khi tăng tại Thái Lan và Singapore. Ngược lại, giá cao su Nhật Bản quay đầu giảm mạnh 3,2% dưới áp lực đồng Yên mạnh lên, khiến thị trường bước vào trạng thái thận trọng hơn. Tại Việt Nam, giá mủ nguyên liệu tiếp tục đi ngang.

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch 28/1, tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 giảm 0,58% (95 Nhân dân tệ) về mức 16.225 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su Thái Lan kỳ hạn tháng 2/2026 tăng 0,2% (0,1 Baht) lên mức 63,2 Baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 2/2026 giảm 3,2% (11,1 Yên) về mức 334,5 Yên/kg.

Trên Sàn giao dịch Singapore, hợp đồng cao su giao tháng 2 trên nền tảng SICOM ở mức 186,1 US cent/kg, tăng 0,4%.

Giá cao su kỳ hạn xa của Nhật Bản giảm nhẹ trong phiên giao dịch khi đồng Yên duy trì sức mạnh, bất chấp việc nguồn cung sụt giảm từ các nước sản xuất chính như Thái Lan và Việt Nam.

Trên Sàn Giao dịch Osaka (OSE), hợp đồng cao su giao tháng 7/2026 giảm 1,1 Yên, tương đương 0,31%, xuống còn 349,9 Yên (2,26 USD)/kg.

Tại Trung Quốc, hợp đồng cao su giao tháng 5/2026 trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Thượng Hải (SHFE) giảm 50 Nhân dân tệ, tương đương 0,31%, xuống 16.205 Nhân dân tệ (2.329,24 USD)/tấn.

Hợp đồng cao su butadien giao tháng 3 được giao dịch nhiều nhất trên SHFE mất 245 Nhân dân tệ, tương đương 1,84%, xuống còn 13.045 Nhân dân tệ/tấn.

Theo chu kỳ thông thường, sản lượng cao su giảm từ tháng 2 đến tháng 5, trước khi bước vào mùa thu hoạch cao điểm kéo dài đến tháng 9.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá thu mua cao su nguyên liệu ổn định. Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 379 - 384 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 345 - 393 đồng/DRC (loại 2 - loại 1)./.