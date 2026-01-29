Ngày 29/1: Giá dầu thế giới tiếp đà tăng mạnh

Giá dầu thế giới hôm nay (29/1) neo quanh mức cao nhất 4 tháng, được hỗ trợ bởi đồng USD suy yếu và gián đoạn nguồn cung tại Mỹ và Kazakhstan. Cụ thể, giá dầu Brent đứng ở mốc 61,16 USD/thùng, tăng 2%; giá dầu WTI ở mốc 57,04 USD/thùng, tăng 1,88%.

Giá dầu thế giới hôm nay neo quanh mức cao nhất 4 tháng. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 29/1/2026 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent đứng ở mốc 61,16 USD/thùng, tăng 2% (tương đương tăng 1,20 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 57,04 USD/thùng, tăng 1,88% (tương đương tăng 1,05 USD/thùng).

Giá dầu tăng lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 9 trong phiên giao dịch ngày hôm nay, khi một cơn bão mùa Đông làm gián đoạn sản lượng dầu thô của Mỹ, trong bối cảnh đồng USD suy yếu và tình trạng gián đoạn nguồn cung tại Kazakhstan tiếp tục nâng đỡ thị trường.

Ở chiều nguồn cung, xuất khẩu dầu thô từ các cảng vùng Vịnh của Mỹ đã giảm xuống mức 0 vào Chủ nhật, trước khi phục hồi trở lại vào thứ Hai, sau khi một cơn bão mùa Đông nghiêm trọng quét qua nước này, theo dữ liệu từ công ty theo dõi tàu Vortexa.

Việc sụt giảm sản lượng tại Kazakhstan cũng đang góp phần đẩy giá dầu đi lên. Dù quốc gia thành viên OPEC+ này kỳ vọng hoạt động khai thác tại mỏ Tengiz có thể dần được nối lại trong vòng một tuần, các nguồn tin cho biết quá trình khôi phục có thể kéo dài hơn dự kiến.

Trong khi đó, Công ty vận hành đường ống CPC, đơn vị xử lý khoảng 80% lượng dầu xuất khẩu của Kazakhstan đã khôi phục hoàn toàn công suất bốc dỡ tại cảng Biển Đen, sau khi hoàn tất công tác bảo trì tại một điểm neo đậu từng bị ảnh hưởng bởi máy bay không người lái, theo các nguồn tin.

Nhóm OPEC+ gồm Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), Nga và các đồng minh dự kiến sẽ tiếp tục duy trì việc tạm dừng tăng sản lượng trong tháng 3, tại cuộc họp vào ngày 1/2, theo các đại biểu OPEC+.

Ở chiều ngược lại, các quan chức Mỹ đang xúc tiến việc ban hành một giấy phép chung nhằm nới lỏng một phần các biện pháp trừng phạt đối với lĩnh vực năng lượng của Venezuela, động thái có thể tạo áp lực giảm lên giá dầu.

Về phía nhu cầu, một cuộc khảo sát của Reuters cho thấy dự trữ dầu thô và xăng của Mỹ nhiều khả năng đã tăng trong tuần kết thúc ngày 23/1, trong khi tồn kho các sản phẩm chưng cất được dự báo giảm./.