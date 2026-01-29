Ngày 29/1: Giá cà phê tiếp đà tăng, hồ tiều neo cao ở mức 152.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay (29/1) tiếp tục tăng từ 200 - 700 đồng/kg so với phiên trước. Hiện giá cà phê tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên dao động từ 101.200 - 102.300 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu không ghi nhận biến động mới.

Giá cà phê trong nước hôm nay dao động từ 101.200 - 102.300 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê tăng từ 200 - 700 đồng/kg

Giá cà phê nội địa hôm nay tăng từ 200 - 700 đồng/kg. Hiện giá cà phê trong nước dao động từ 101.200 - 102.300 đồng/kg tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk tăng thêm 700 đồng/kg so với ngày hôm qua, lên mức 102.300 đồng/kg. Đắk Lắk là địa phương có mức giá cà phê cao nhất trên cả nước hôm nay.

Tương tự, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Gia Lai giao dịch ở mức 102.000 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg. Tại tỉnh Lâm Đồng hiện giao dịch ở mức 101.200 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London đảo chiều sụt giảm sâu trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 1/2026 giảm đến 125 USD/tấn, xuống mức 4.150 USD/tấn. Trong khi đó, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 cũng giảm 79 USD/tấn, đạt mức 3.862 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica cũng giảm sâu trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 3/2026 giảm mạnh 13,9 cent/lb, đạt mức 353,35 cent/lb. Hợp đồng giao tháng 12/2026 cũng đảo chiều giảm đến 9,25 cent/lb, đạt mức 316,7 cent/lb.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, cà phê Arabica Brazil ghi nhận biến động trái chiều trong các kỳ giao hàng. Cụ thể: kỳ hạn tháng 3/2026 đạt mức 434,3 cent/lb, giảm sâu 13,15 cent/lb so với hôm qua. Trái lại, kỳ giao hàng tháng 12/2026 lại ghi nhận tiếp tục tăng mạnh 7,8 cent/lb, lên mức 398,0 cent/lb.

Giá tiêu neo cao

Giá tiêu trong nước hôm nay không biến động sau phiên bật tăng hôm qua. Hiện hồ tiêu trong nước giao dịch quanh ngưỡng 149.000 - 152.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Gia Lai, giá tiêu hôm nay giao dịch ở mức 151.000 đồng/kg. Tại TP. Hồ Chí Minh thu mua với giá 150.000 đồng/kg. Đồng Nai giao dịch ở mức 149.000 đồng/kg.

Lâm Đồng và Đắk Lắk giao dịch ở mốc 152.000 đồng/kg. Đây là 2 địa phương có giá tiêu cao nhất trên cả nước hôm nay.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu có biến động từ thị trường Indonesia. Trong khi đó, các thị trường khác đều duy trì mức giá ổn định so với phiên giao dịch hôm qua.

Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia được niêm yết ở mức 6.761 USD/tấn, tăng 22 USD/tấn so ngày hôm qua; giá tiêu trắng Muntok cũng tăng thêm 31 USD/tấn, hiện đạt mức 9.304 USD/tấn.

Giá tiêu Brazil không biến động so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Hiện giá tiêu Brazil giao dịch ở mức 6.100 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA hiện đang ổn định ở mức 9.000 USD/tấn; tiêu trắng ASTA đạt 12.200 USD/tấn.

Giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam hôm nay không thay đổi, neo cao ở mức 9.350 USD/tấn; tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt mức 6.600 USD/tấn; tiêu đen loại 550 gr/l đạt 6.800 USD/tấn./.