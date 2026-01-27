Ngày 27/1: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Giá cà phê trong nước hôm nay (27/1) biến động nhẹ tại tỉnh Gia Lai. Các địa phương khác duy trì mức giá ổn định. Hiện giá cà phê tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên dao động từ 100.500 - 101.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu cũng tăng 500 đồng/kg một vài nơi.

Giá cà phê trong nước hôm nay dao động từ 100.500 - 101.000 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê tăng tại Gia Lai

Giá cà phê nội địa hôm nay biến động nhẹ tại tỉnh Gia Lai. Các địa phương khác duy trì mức giá ổn định so với ngày hôm qua. Hiện giá cà phê trong nước dao động từ 100.500 - 101.000 đồng/kg tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk không biến động so với ngày hôm qua, duy trì ở mức 101.000 đồng/kg. Tại tỉnh Lâm Đồng hiện giao dịch ở mức 100.500 đồng/kg.

Tương tự, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Gia Lai giao dịch ở mức 101.000 đồng/kg, tăng nhẹ 200 đồng/kg. Gia Lai và Đắk Lắk là 2 địa phương có mức giá cà phê cao nhất trên cả nước hôm nay.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London tiếp tục tăng giá đồng loạt trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 1/2026 tăng 46 USD/tấn, lên mức 4.188 USD/tấn. Trong khi đó, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 cũng tăng 26 USD/tấn, đạt mức 3.851 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica cũng ghi nhận phiên tăng giá liên tục trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 3/2026 tiếp tục tăng 6,95 cent/lb, đạt mức 357,85 cent/lb. Tương tự, hợp đồng giao tháng 12/2026 cũng tăng nhẹ 4,9 cent/lb, đạt mức 320,85 cent/lb.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, cà phê Arabica Brazil đồng loạt tăng trong các kỳ giao hàng. Cụ thể: kỳ hạn tháng 3/2026 đạt mức 435,4 cent/lb, tăng 3,1 cent/lb so với hôm qua. Kỳ giao hàng tháng 12/2026 cũng tiếp tục tăng nhẹ 3,0 cent/lb, lên mức 384,65 cent/lb.

Giá tiêu tăng nhẹ vài nơi

Giá tiêu trong nước hôm nay tăng 500 đồng/kg tại vài nơi. Hiện hồ tiêu trong nước duy trì ổn định quanh ngưỡng 148.500 - 150.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Gia Lai, giá tiêu hôm nay giao dịch ở mức 149.000 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg so với ngày hôm qua. Tại TP. Hồ Chí Minh thu mua hồ tiêu ở mức 149.000 đồng/kg. Đồng Nai giao dịch ở mức 148.500 đồng/kg, tăng nhẹ 500 đồng/kg.

Tương tự, hồ tiêu Lâm Đồng sáng nay giao dịch ở mốc 149.000 đồng/kg. Tại Đắk Lắk, giá ổn định ở mốc 150.000 đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trên cả nước hôm nay.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu biến động mạnh từ thị trường Indonesia. Trong khi các thị trường khác đều duy trì mức giá ổn định so với phiên giao dịch hôm qua.

Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia được niêm yết ở mức 6.739 USD/tấn, tăng mạnh 92 USD/tấn so ngày hôm qua. Tương tự, giá tiêu trắng Muntok cũng bật tăng mạnh 132 USD/tấn, đạt mức 9.273 USD/tấn.

Giá tiêu Brazil không biến động so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Hiện giá tiêu Brazil giao dịch ở mức 6.100 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA hiện đang ổn định ở mức 9.000 USD/tấn; tiêu trắng ASTA đạt 12.200 USD/tấn.

Giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam hôm nay không thay đổi, neo cao ở mức 9.350 USD/tấn; tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt mức 6.600 USD/tấn; tiêu đen loại 550 gr/l đạt 6.800 USD/tấn./.