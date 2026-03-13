Siết kiểm soát xăng dầu qua biên giới Tây Nam

(TBTCO) - Thực hiện chỉ đạo của Cục Hải quan về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu xăng dầu, Chi cục Hải quan khu vực XX đang triển khai đồng bộ nhiều biện pháp kiểm soát tại các tuyến biên giới trọng điểm thuộc An Giang và Đồng Tháp.

Trao đổi với phóng viên, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực XX Lưu Tuấn Bình cho biết, trước diễn biến tiềm ẩn phức tạp của hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới, đơn vị đã quán triệt và triển khai nghiêm Công văn số 13573/CHQ-ĐTCBL ngày 9/3/2026 của Cục Hải quan về tăng cường công tác kiểm soát mặt hàng xăng dầu.

Lực lượng biên phòng và hải quan phối hợp tuần tra, kịp thời ngăn chặn vi phạm. Ảnh: CTVAH

Trên cơ sở đó, các đơn vị trực thuộc được yêu cầu chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các khu vực cửa khẩu, đường sông, bến bãi và những tuyến vận chuyển có nguy cơ phát sinh vi phạm trên địa bàn tỉnh An Giang và Đồng Tháp biên giới tiếp giáp Campuchia. Công tác phối hợp với lực lượng chức năng, chính quyền địa phương cũng được đẩy mạnh nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới. Các đơn vị đồng thời thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, kịp thời cập nhật phương thức, thủ đoạn mới của các đối tượng vi phạm để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của ngành.

Thực tế cho thấy nhiều vụ việc đã được phát hiện, xử lý ngay tại khu vực cửa khẩu. Điển hình, ngày 14/10/2025, trong quá trình kiểm tra, giám sát tại khu vực cửa khẩu đường sông, công chức Hải quan cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương phát hiện phương tiện mang biển kiểm soát SG-9378 làm thủ tục tạm xuất cảnh nhưng không khai báo 1.000 lít dầu DO vận chuyển theo tàu theo quy định phải kê khai trong bảng khai dự trữ. Qua kiểm tra, lực lượng hải quan đã tạm giữ toàn bộ số dầu DO trên để xác minh, làm rõ. Kết quả xác định thuyền trưởng đã thực hiện hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Ngày 22/10/2025, Hải quan cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Hoàng Thanh Sang, phạt tiền 3,75 triệu đồng, đồng thời tịch thu toàn bộ 1.000 lít dầu DO vi phạm theo quy định.

Theo Hải quan khu vực XX, năm 2025, đơn vị đã phát hiện 175 vụ vi phạm, trong đó lực lượng hải quan chủ trì 153 vụ, phối hợp với các lực lượng chức năng 22 vụ. Ngoài ra còn có 7 vụ việc được phát hiện thông qua công tác kiểm tra sau thông quan và thanh tra chuyên ngành. Các mặt hàng vi phạm khá đa dạng, gồm thuốc lá điếu ngoại nhập lậu, mỹ phẩm, thuốc tân dược, dầu DO, thiết bị công trình, ma túy đá... Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính trong năm đạt hơn 2,03 tỷ đồng, đồng thời cơ quan hải quan đã thực hiện ấn định thuế gần 8,8 tỷ đồng theo quy định.