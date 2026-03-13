Tuân thủ tốt pháp luật, người nộp thuế sẽ có chế độ ưu tiên riêng

(TBTCO) - Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn đặt ra yêu cầu việc xây dựng Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý thuế cần đơn giản hoá, giảm tối đa các thủ tục hành chính; các giao dịch trong lĩnh vực thuế cần được thực hiện trên môi trường điện tử; thúc đẩy sự tuân thủ tự nguyện trên cơ sở chế độ ưu tiên đối với người nộp thuế tuân thủ tốt pháp luật.

Cắt giảm tối đa thủ tục hành chính

Bộ Tài chính đang tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Quản lý thuế, với sự hỗ trợ của Dự án “Tăng cường Quản lý Tài chính Công tại Việt Nam” do Liên minh châu Âu và Chính phủ Đức tài trợ, nhằm tổng hợp ý kiến góp ý trực tiếp đối với dự thảo Nghị định trước khi hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền.

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho biết Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 đã được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 10/12/2025 và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Luật được sửa đổi toàn diện nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước về chuyển đổi số, hiện đại hóa công tác quản lý thuế, đồng thời đáp ứng yêu cầu quản lý trong bối cảnh xuất hiện nhiều mô hình kinh doanh mới dựa trên công nghệ và nền tảng số.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại hội thảo.

Theo Thứ trưởng Cao Anh Tuấn, để đưa Luật Quản lý thuế vào cuộc sống cần xây dựng hệ thống các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành, trong đó Nghị định đang được lấy ý kiến là văn bản quan trọng quy định cụ thể các nội dung chủ yếu về quản lý thuế.

Việc xây dựng và hoàn thiện các quy định quản lý thuế cần được thực hiện theo hướng minh bạch, hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với thực tiễn. Để đạt được mục tiêu này, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn lưu ý một số quan điểm trong quá trình xây dựng Nghị định.

Thứ nhất, kế thừa những nội dung còn phù hợp; bổ sung, hoàn thiện khung pháp lý để phù hợp với quy định của Luật Quản lý thuế, Luật thuế và các luật khác có liên quan; sửa đổi, bổ sung những quy định đang là vướng mắc, không còn phù hợp để kịp thời giải quyết những vấn đề bất cập phát sinh trong thực tế, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp cũng như yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; quy định rõ ràng, dễ hiểu để xác định chính xác nghĩa vụ thuế của người nộp thuế nhằm đảm bảo công bằng, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả trong thực hiện.

Thứ hai, giảm tối đa thủ tục hành chính, đơn giản hoá các thủ tục hành chính, rà soát, cắt giảm, đơn giản hoá thành phần hồ sơ đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, miễn, giảm thuế và thực hiện các giao dịch trong lĩnh vực thuế trên môi trường điện tử phù hợp với thông lệ quốc tế; thủ tục hành chính được gắn với trách nhiệm của cơ quan thuế, cơ quan nhà nước, tổ chức khác có liên quan, phân định rõ trách nhiệm giữa các cơ quan liên quan.

Thứ ba, thúc đẩy sự tuân thủ tự nguyện trên cơ sở chế độ ưu tiên đối với người nộp thuế tuân thủ tốt pháp luật.

Thứ trưởng Cao Anh Tuấn đề nghị Tổ soạn thảo và các đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp của các đại biểu với tinh thần cầu thị, qua đó hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định bảo đảm tính khả thi và hiệu quả cao trước khi thực hiện các quy trình tiếp theo theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thuế

Phó Cục trưởng Cục Thuế Đặng Ngọc Minh cho rằng, Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 là cơ sở pháp lý quan trọng, có phạm vi tác động rộng đến toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Ông Đặng Ngọc Minh thông tin, để triển khai Luật Quản lý thuế, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài chính chủ trì xây dựng 7 Nghị định và 10 Thông tư hướng dẫn thi hành. Trong đó, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế là văn bản quan trọng, quy định các nội dung chủ yếu về quản lý thuế. Song song với việc xây dựng dự thảo Nghị định, Bộ Tài chính cũng đang xây dựng dự thảo Thông tư để hướng dẫn chi tiết các nội dung Luật cũng như các quy định của Nghị định và cũng sẽ tiếp tục lấy ý kiến rộng rãi trong thời gian tới.

Các đại biểu góp ý, trao đổi thông tin tại hội thảo.

Theo ông Đặng Ngọc Minh, thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 2878/BTC-CT ngày 11/3/2026 để lấy ý kiến rộng rãi các bộ, ngành và các đối tượng chịu tác động đối với hồ sơ dự thảo Nghị định.

“Việc xây dựng Nghị định nhằm cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu của Luật Quản lý thuế, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý thuế. Quản lý thuế cần chuyển mạnh từ tư duy “quản lý” sang “phục vụ”, trong đó chính sách phải minh bạch, dễ thực hiện và giảm chi phí tuân thủ cho người nộp thuế” - Phó Cục trưởng Đặng Ngọc Minh nhấn mạnh.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý đối với nhiều nội dung quan trọng của dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Quản lý thuế. Các ý kiến chủ yếu tập trung vào việc hoàn thiện các quy định về quản lý thuế và tổ chức thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế; đơn giản hóa thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý thuế; đồng thời làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong quá trình phối hợp thực hiện chính sách thuế.

Toàn bộ ý kiến tại hội thảo sẽ được Ban soạn thảo tổng hợp, nghiên cứu và giải trình đầy đủ để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị định và Thông tư trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành. Việc hoàn thiện các văn bản này được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế, tạo môi trường pháp lý minh bạch, thuận lợi cho người nộp thuế và hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội./.