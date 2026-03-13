TP.Hồ Chí Minh đã hoàn tất xử lý nhà đất công sau sáp nhập

(TBTCO) - TP.Hồ Chí Minh đã hoàn tất giao tài sản nhà, đất cho UBND 168 phường, xã, đặc khu để quản lý, sử dụng và xử lý xong nhà, đất không còn nhu cầu sử dụng theo đúng quy định.

Ngày 13/3, Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh cho biết, sau 8 tháng sáp nhập, thực hiện ý kiến của Bộ Tài chính và chỉ đạo của Thành ủy, Sở Tài chính đã tham mưu UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 23/10/2025 về sắp xếp, bố trí và xử lý tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Thành phố.

Ngay sau đó, Sở Tài chính đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên rà soát, tổng hợp các cơ sở nhà, đất đang để trống, sử dụng kém hiệu quả hoặc sử dụng không đúng mục đích để tham mưu UBND thành phố xem xét, quyết định phương án xử lý phù hợp sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Đến nay, Sở Tài chính đã tham mưu UBND thành phố giao tài sản nhà, đất cho UBND 168 phường, xã, đặc khu để quản lý, sử dụng và xử lý theo quy định.

Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương (cũ) được TP. Hồ Chí Minh chuyển đổi thành Trung tâm Khoa học công nghệ.

Đối với các cơ sở nhà, đất không còn nhu cầu sử dụng hoặc đang để trống, UBND Thành phố đã thu hồi và giao cho tổ chức phát triển quỹ đất, tổ chức quản lý kinh doanh nhà địa phương tiếp nhận, xây dựng kế hoạch quản lý, khai thác theo quy định.

Đến nay, việc sắp xếp và xử lý nhà, đất công trên địa bàn thành phố đã hoàn tất và đạt nhiều kết quả tích cực. Kết quả triển khai của thành phố đã được Bộ Tài chính ghi nhận tại Công văn số 223/BTC-QLCS ngày 08/01/2026.

Sở Tài chính cho biết, việc sắp xếp, xử lý tài sản công là nhiệm vụ thường xuyên. Trong thời gian tới, nếu có thay đổi về phương án bố trí, sắp xếp hoặc xử lý tài sản để phù hợp với quy định mới hoặc yêu cầu thực tiễn, các cơ quan, đơn vị sẽ tiếp tục lập phương án theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.

Được biết, sau sáp nhập, TP.Hồ Chí Minh có tổng cộng 1.087 trụ sở làm việc của các cơ quan và đơn vị sự nghiệp.

Về phương án xử lý tài sản nhà, đất dôi dư, thành phố xử lý theo thứ tự ưu tiên: điều chuyển cho cơ quan, đơn vị khác sử dụng nếu chưa đạt tiêu chuẩn về trụ sở; chuyển đổi công năng phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa cộng đồng; thu hồi giao Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất để tiếp nhận quản lý, khai thác theo quy định pháp luật.