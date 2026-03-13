Ngày 13/3: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm mạnh

Giá cà phê trong nước hôm nay (13/3) giảm sâu 3.000 - 3.700 đồng/kg. Hiện cà phê tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên giao động trong khoảng 91.600 - 92.700 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu cũng giảm mạnh từ 2.000 - 2.500 đồng/kg.

Giá cà phê tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên hôm nay giao động trong khoảng 91.600 - 92.700 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê rớt giá sâu

Giá cà phê trong nước hôm nay đồng loạt giảm sâu từ 3.000 - 3.700 đồng/kg. Hiện giá cà phê Tây Nguyên giao dịch trong khoảng 91.600 - 92.700 đồng/kg tại các vùng trọng điểm.

Cụ thể, giá cà phê Đắk Lắk giảm mạnh 3.000 đồng/kg so với ngày hôm qua, xuống mức 92.700 đồng/kg.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giao dịch ở mức 92.700 đồng/kg, cũng giảm sâu 3.000 đồng/kg. Gia Lai và Đắk Lắk là 2 địa phương có mức giá cà phê cao nhất trên cả nước hôm nay.

Trong khi đó, giá cà phê Lâm Đồng hiện giao dịch ở mức 91.600 đồng/kg, giảm sâu 3.700 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, phục hồi trở lại sau phiên sụt giảm sâu ngày hôm qua. Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê Robusta tại London tăng giá đồng loạt trong các kỳ giao hàng. Trong đó, kỳ giao tháng 1/2026 tăng 68 USD/tấn, lên mức 3.707 USD/tấn. Tương tự, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2026 cũng tăng nhẹ 35 USD/tấn, lên mức 3.370 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica cũng đồng loạt tăng trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 3/2026 tăng 4,5 cent/lb, đạt mức 296,5 cent/lb. Cùng chiều, hợp đồng giao tháng 12/2026 cũng tăng 4,25 cent/lb, đạt mức 286,45 cent/lb.

Giá cà phê Arabica trên sàn Brazil biến động trái chiều trong các kỳ giao hàng. Cụ thể: kỳ hạn tháng 3/2026 đạt mức 381,9 cent/lb, tăng mạnh 5,95 cent/lb so với hôm qua. Trái chiều, kỳ giao hàng tháng 5/2026 ghi nhận giảm nhẹ 1,15 cent/lb, xuống mức 387,0 cent/lb.

Giá tiêu giảm mạnh từ 2.000 - 2.500 đồng/kg

Giá tiêu trong nước hôm nay (13/3) đồng loạt giảm mạnh từ 2.000 - 2.500 đồng/kg. Hiện giá tiêu trong nước dao động trong khoảng 142.000 - 144.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá tiêu tại Gia Lai và Đồng Nai giao dịch ở mốc 142.000 đồng/kg, giảm mạnh 2.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Đây là mức giá thấp nhất trên cả nước hôm nay.

Tương tự, tại TP. Hồ Chí Minh, thương lái hôm nay thu mua hồ tiêu với giá 143.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk và Lâm Đồng giao dịch ở mốc 144.000 đồng/kg, giảm sâu 2.500 đồng.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu xuất khẩu tiếp tục ghi nhận biến động nhẹ từ thị trường Indonesia. Các thị trường khác đều duy trì mức giá ổn định so với phiên giao dịch trước.

Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia được niêm yết ở mức 7.029 USD/tấn, giảm 13 USD/tấn; giá tiêu trắng Muntok cũng giảm 17 USD/tấn, hiện đạt mức 9.306 USD/tấn.

Giá tiêu Brazil hôm nay cũng đi ngang so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Hiện giá tiêu Brazil giao dịch ở mức 6.050 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA ổn định ở mức 9.000 USD/tấn; giá tiêu trắng ASTA đạt 12.200 USD/tấn.

Giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam hôm nay không thay đổi, neo cao ở mức 9.350 USD/tấn; giá tiêu đen loại 500 gr/l đạt mức 6.600 USD/tấn; giá tiêu đen loại 550 gr/l đạt 6.800 USD/tấn./.