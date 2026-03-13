Ngày 13/3: Giá cao su hồi phục nhờ nguồn cung thắt chặt

Giá cao su kỳ hạn hôm nay (13/3) tại một số thị trường lớn hồi phục khi nguồn cung thắt chặt và giá cao su tổng hợp tăng đã thúc đẩy nhu cầu đối với cao su tự nhiên. Trong nước, giá thu mua mủ nước loại 1 tại Công ty Cao su Bà Rịa có giá 452 đồng/ độ TSC/kg áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30.

Giá cao su kỳ hạn hôm nay tại một số thị trường lớn hồi phục. Ảnh tư liệu

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 4/2026 tại Thái Lan tăng 0,1% (0,1 Baht) lên mức 72,5 Baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 4/2026 đi ngang mức 365 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 4 tăng 0,85% (145 nhân dân tệ) lên mức 17,160 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn giao dịch Singapore (SICOM), hợp đồng cao su giao tháng 4 gần nhất được giao dịch ở mức 198,8 US cent/kg, giảm 0,2%.

Trong khi đó, gá cao su kỳ hạn xa tại Nhật Bản tăng nhẹ khi nguồn cung thắt chặt cùng với giá cao su tổng hợp tăng đã thúc đẩy nhu cầu đối với cao su tự nhiên.

Hợp đồng cao su giao tháng 8/2026 trên Sàn giao dịch Osaka (OSE) tăng 0,1 Yên/kg, tương đương 0,03%, lên 375 Yên/kg.

Trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE), hợp đồng cao su giao tháng 5 tăng 275 Nhân dân tệ/tấn, tương đương 1,63%, lên 17.180 Nhân dân tệ/tấn, tương đương khoảng 2.503,68 USD/tấn.

Hợp đồng cao su butadiene giao tháng 4, loại cao su tổng hợp được giao dịch nhiều nhất trên SHFE tăng mạnh 815 Nhân dân tệ/tấn, tương đương 5,51%, lên 15.615 Nhân dân tệ/tấn, tương đương khoảng 2.275,61 USD/tấn.

Giá cao su trong nước

Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá cao su. Cụ thể, tại Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ở mức 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg./.