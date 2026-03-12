Ngày 12/3: Giá thép thu hẹp đà giảm, quặng tiếp đà tăng

Giá thép hôm nay (12/3) thu hẹp đà giảm, trong khi quặng sắt tiếp đà tăng khi thị trường kỳ vọng sản lượng gang nóng tại Trung Quốc sẽ tăng trở lại sau khi các hạn chế sản xuất được dỡ bỏ. Trong nước, giá thép xây dựng tiếp tục duy trì ổn định tại nhiều doanh nghiệp lớn.

Giá thép hôm nay thu hẹp đà giảm. Ảnh tư liệu

Giá thép trên sàn giao dịch

Kết thúc phiên giao dịch, giá thép thanh kỳ hạn tháng 4/2026 trên Sàn Thượng Hải giảm 0,16% (5 Nhân dân tệ) về mức 3.107 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 4/2026 tăng 0,63% (5 Nhân dân tệ) lên mức 797,5 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Singapore, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 4/2026 tăng 0,67 USD lên mức 103,74 USD/tấn.

Giá quặng sắt tương lai đã phục hồi sau khi giảm đầu phiên nhờ kỳ vọng sản lượng gang nóng tại Trung Quốc sẽ tăng khi hoạt động xây dựng bắt đầu sôi động trở lại, qua đó thúc đẩy nhu cầu đối với nguyên liệu sản xuất thép.

Hợp đồng quặng sắt giao tháng 5 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) tăng 0,26%, lên 784 Nhân dân tệ/tấn, tương đương 113,95 USD/tấn. Trong khi đó, giá quặng sắt chuẩn giao tháng 4 trên Sàn giao dịch Singapore tăng 0,76%, lên 103,85 USD/tấn vào lúc 07h15 GMT.

Theo các nhà phân tích, sản lượng gang nóng tại Trung Quốc dự kiến sẽ tăng sau ngày 11/3, thời điểm chính phủ dỡ bỏ các hạn chế sản xuất áp dụng trong thời gian diễn ra kỳ họp quốc hội thường niên. Việc các nhà máy thép tăng sản xuất sẽ kéo theo nhu cầu lớn hơn đối với quặng sắt – nguyên liệu chính trong sản xuất thép.

Trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải, các sản phẩm thép chủ chốt phần lớn giảm giá. Thép cây giảm 0,42%, thép cuộn cán nóng giảm 0,18% và thép dây giảm 1,91%. Trong khi đó, giá thép không gỉ tăng 0,82%.

Thị trường trong nước

Khảo sát tại các doanh nghiệp thép cho thấy, giá thép xây dựng hôm nay không có biến động so với hôm qua. Cụ thể, Hòa Phát đang niêm yết thép cuộn CB240 và thép thanh vằn D10 CB300 ở mức khoảng 14.260 đồng/kg.

Tại khu vực miền Bắc, thép Việt Ý ghi nhận giá CB240 ở mức 14.140 đồng/kg và D10 CB300 khoảng 14.040 đồng/kg.

Ở miền Trung, thép VAS đang bán thép cuộn CB240 khoảng 13.940 đồng/kg, trong khi thép thanh vằn CB300 ở mức 13.640 đồng/kg.

Một số thương hiệu khác cũng giữ giá ổn định. Thép Việt Đức tại miền Bắc niêm yết CB240 khoảng 13.950 đồng/kg, còn CB300 khoảng 13.750 đồng/kg. Trong khi đó, thép Kyoei báo giá CB240 ở mức 13.940 đồng/kg và CB300 khoảng 13.740 đồng/kg.

Nhìn chung, thị trường thép xây dựng trong nước đang trong trạng thái đi ngang khi nhu cầu tiêu thụ chưa có nhiều đột biến trong ngắn hạn./.