Tối ngày 10/3, giá xăng tiếp tục tăng từ 1.350 đồng/lít - 2.080 đồng/lít

(TBTCO) - Từ 23 giờ 45 phút ngày 10/3, Liên bộ Công thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu. Theo đó, giá xăng tiếp tục tăng từ 1.350 đồng/lít - 2.080 đồng/lít.

Việc điều hành được thực hiện theo Nghị quyết 36 của Chính phủ ban hành ngày 6/3, cho phép điều chỉnh giá ngay khi giá cơ sở của mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến tăng từ 7% trở lên so với kỳ điều hành trước.

Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công thương - Tài chính, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đồng loạt tiến hành điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu từ 23giờ45phút ngày 10/3.

Theo đó, giá xăng RON95-III được điều chỉnh tăng 2.080 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ lên 29.120 đồng/lít. Giá xăng E5 RON92 tăng 1.350 đồng/lít, giá bán lên mức 26.570 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S cũng được điều chỉnh tăng 480 đồng/lít, giá bán lên mức 30.710 đồng/lít. Giá dầu mazut cũng tăng 3.380 đồng/kg, giá bán lên mức 24.700 đồng/kg.

Riêng giá dầu hỏa được điều chỉnh giảm 2.710 đồng/lít so với mức hiện hành, giá bán lẻ về mức 32.380 đồng/lít.

Đáng chú ý, ở kỳ điều hành này, lần đầu sau hơn 3 năm, cơ quan điều hành quyết định chi sử dụng Quỹ bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng dầu.

Theo đó, xăng RON 95-III, dầu hỏa và mazut cùng có mức chi quỹ là 4.000 đồng mỗi lít/kg, còn dầu diesel có mức chi 5.000 đồng/lít.

Theo Bộ Công thương, trước diễn biến phức tạp của giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu kết hợp giữa việc bình ổn và điều chỉnh giá xăng dầu trong nước; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5 RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Thị trường xăng dầu thế giới từ ngày 7/3/2026 - 9/3/2026 chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel với Iran vẫn tiếp tục diễn ra; các quốc gia xuất khẩu dầu ở khu vực vùng Vịnh đều cắt giảm sản lượng khai thác do việc xuất khẩu dầu qua eo biển Hormuz bị tắc nghẽn dẫn tới các kho chứa bị lấp đầy; tâm lý tích trữ nhiên liệu đang diễn ra ở hầu hết các quốc gia; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn diễn ra… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong ngày 9/3/2026 tiếp tục tăng cao.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ ngày 7/3/2026 và kỳ điều hành ngày 10/3/2026 là: 139,300 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5 RON92 (tăng 29,570 USD/thùng); 147,500 USD/thùng xăng RON95 (tăng 31,335 USD/thùng); 188,200 USD/thùng dầu hỏa (tăng 7,320 USD/thùng); 184,430 USD/thùng dầu diesel (tăng 30,945 USD/thùng, tương đương tăng 20,16%); 882,380 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 257,995 USD/tấn, tương đương tăng 41,32%).

Bộ Công thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi phạm pháp (nếu có).