Kim Long Motor Huế: Tiên phong sản xuất động cơ tiết kiệm nhiên liệu và chuyển đổi xanh

(TBTCO) - Những biến động địa chính trị tại Trung Đông thời gian gần đây tiếp tục khiến thị trường năng lượng thế giới đối mặt với nhiều rủi ro. Giá dầu diesel tăng mạnh và khó dự đoán, tạo áp lực lớn đối với các ngành sử dụng nhiều nhiên liệu, trong đó có vận tải hành khách đường dài. Trong bối cảnh đó, nhiều doanh nghiệp vận tải đang bắt đầu tính toán lại bài toán đầu tư phương tiện, hướng tới các giải pháp giúp giảm chi phí vận hành và ổn định hiệu quả kinh doanh. Chắc chắn họ sẽ chọn hãng xe nào chất lượng tốt, giá thành hạ và tiết kiệm nhiên liệu nhất.

Trong số các lựa chọn mới, xe buýt điện, đặc biệt ở phân khúc xe khách giường nằm liên tỉnh, đang nổi lên như một hướng đi đáng chú ý.

Chi phí nhiên liệu: Bài toán lớn của doanh nghiệp vận tải

Trong cơ cấu chi phí của các doanh nghiệp vận tải hành khách, nhiên liệu luôn chiếm tỉ trọng lớn. Với các tuyến đường dài Bắc - Nam hoặc liên vùng, một xe khách giường nằm thường vận hành với cường độ cao, trung bình khoảng 800 km mỗi ngày.

Đối với xe sử dụng động cơ diesel, mức tiêu hao phổ biến khoảng 24 lít/100 km. Nếu tính theo mức giá dầu khoảng 30.830 đồng/lít, chi phí nhiên liệu cho mỗi km vận hành vào khoảng 7.399 đồng.

Như vậy, chỉ riêng tiền nhiên liệu, một xe khách có thể phải chi gần 6 triệu đồng mỗi ngày nếu chạy 800 km. Trong bối cảnh giá dầu có thể tăng cao theo tình hình địa chính trị và thị trường năng lượng toàn cầu, khoản chi này có thể tăng mạnh, gây áp lực lớn lên hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp vận tải.

Chính vì vậy, nhiều doanh nghiệp đang bắt đầu quan tâm đến các giải pháp phải sử dụng phương tiện mới có chi phí vận hành tiết kiệm và ổn định hơn.

Dây chuyền sản xuất, lắp ráp xe buýt của Kim Long Motor

Xe buýt điện và lợi thế chi phí vận hành

Một trong những hướng đi đang được quan tâm là các dòng xe buýt điện giường nằm do Kim Long Motor phát triển.

Theo thông số kỹ thuật, mẫu xe buýt điện giường nằm 34 chỗ của doanh nghiệp này được trang bị bộ pin dung lượng 357 kWh, có thể di chuyển khoảng 401 km cho mỗi lần sạc 90% pin. Mức tiêu thụ điện trung bình khoảng 0,8 kWh/km. Với giá điện khoảng 1.620 đồng/kWh, chi phí năng lượng chỉ khoảng 1.296 đồng/km.

So với mức 7.399 đồng/km của xe diesel, xe điện giúp tiết kiệm khoảng 6.103 đồng cho mỗi km vận hành. Nếu một xe chạy 800 km mỗi ngày, khoản tiết kiệm chi phí năng lượng có thể đạt gần 4,9 triệu đồng/ngày.

Tính trong 6 năm khai thác đối với 1 xe, tổng số tiền tiết kiệm từ việc không phải sử dụng nhiên liệu diesel có thể lên tới hơn 10,6 tỷ đồng.

Con số này lớn hơn đáng kể so với phần chênh lệch chi phí đầu tư ban đầu giữa xe điện (5,3 tỷ đồng/xe) và xe diesel (3,7 tỷ đồng/xe), cho thấy lợi thế kinh tế dài hạn của phương tiện chạy điện trong vận tải đường dài.

Ngoài chi phí năng lượng, xe điện còn có ưu thế rõ rệt về bảo trì và bảo dưỡng. Khác với động cơ đốt trong có cấu trúc cơ khí phức tạp, động cơ điện có ít bộ phận chuyển động hơn, không cần hệ thống nhiên liệu hay xử lý khí thải. Điều này giúp giảm đáng kể chi phí bảo dưỡng trong suốt vòng đời phương tiện. Theo ước tính của nhiều đơn vị vận tải, chi phí bảo trì xe điện chỉ khoảng 5% giá trị xe, trong khi xe diesel có thể lên tới 20% giá trị phương tiện. Khoản chênh lệch này tiếp tục góp phần giúp doanh nghiệp giảm chi phí vận hành trong dài hạn.

Sự xuất hiện của các dòng xe buýt điện và xe khách thế hệ mới cũng gắn liền với quá trình đầu tư mở rộng sản xuất của Kim Long Motor. Doanh nghiệp này đang phát triển một khu công nghiệp sản xuất và lắp ráp ô tô quy mô lớn tại Huế với nhiều nhà máy sản xuất linh kiện và hệ thống phụ trợ. Một trong những dự án đáng chú ý là nhà máy sản xuất động cơ hợp tác với Yuchai Group, một trong những tập đoàn chế tạo động cơ lớn trên thế giới.

Nhà máy sản xuất động cơ Yuchai tại Huế có tổng vốn đầu tư khoảng 260 triệu USD, được xây dựng với mức độ tự động hóa lên tới 90%, áp dụng nhiều công nghệ sản xuất hiện đại.

Giai đoạn đầu, nhà máy có khả năng sản xuất hơn 40.000 động cơ mỗi năm, phục vụ cho các dòng xe thương mại như xe khách, xe tải và nhiều loại thiết bị công nghiệp. Việc làm chủ công nghệ sản xuất động cơ được xem là bước tiến quan trọng, góp phần nâng cao tỉ lệ nội địa hóa và năng lực sản xuất của ngành công nghiệp ô tô trong nước.

Kim Long Motor hướng đến giấc mơ đưa xe ô tô thương hiệu Việt với tỷ lệ nội địa hóa ít nhất 70-80%, thậm chí cao hơn.

Động cơ Yuchai: Giải pháp tiết kiệm nhiên liệu

Sau hơn 1 năm với hàng ngàn xe được đưa vào sử dụng, khách hàng đều có nhận xét: Kim Long Motor là hãng xe tiết kiệm nhiên liệu số 1 tại Việt Nam khi so sánh trong cùng phân khúc sản phẩm. Hiện nay Kim Long Motor sản xuất không đủ để cung cấp cho khách hàng trong nước và phục vụ xuất khẩu. Các mẫu xe khách của Kim Long Motor hiện được trang bị các động cơ Yuchai S07 và Yuchai K11, được sản xuất tại Việt Nam theo tiêu chuẩn kỹ thuật của Yuchai Group.

Trong đó, đặc biệt là động cơ Yuchai K11 có công suất lên tới 410 mã lực, được thiết kế cho các dòng xe khách giường nằm cao cấp, đảm bảo khả năng vận hành mạnh mẽ và ổn định trên các tuyến đường dài.

Theo doanh nghiệp, các động cơ này có thể giúp tiết kiệm khoảng 4-7 lít nhiên liệu/100 km so với nhiều động cơ cùng phân khúc của hãng khác. Với cường độ vận hành khoảng 800 km mỗi ngày, mức tiết kiệm đạt khoảng 32-56 lít dầu/ngày, tương đương 960.000 -1,7 triệu đồng mỗi ngày cho mỗi xe.

Nếu tính trong một năm khai thác, khoản tiết kiệm này có thể lên tới 350 - 620 triệu đồng, góp phần đáng kể vào hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp vận tải.

Xu hướng chuyển đổi sang phương tiện thân thiện môi trường đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới. Trong lĩnh vực vận tải hành khách, nhiều quốc gia đang thúc đẩy việc thay thế xe chạy nhiên liệu hóa thạch bằng xe điện nhằm giảm phát thải và nâng cao hiệu quả năng lượng.

Tại Việt Nam, xu hướng này cũng đang dần hình thành, đặc biệt trong lĩnh vực xe buýt và vận tải hành khách. Các doanh nghiệp trong nước như Kim Long Motor đang đầu tư mạnh vào nghiên cứu và sản xuất các dòng xe điện, đồng thời xây dựng hệ sinh thái sản xuất từ động cơ, linh kiện đến pin và hệ thống truyền động và phấn đấu trong tương lai gần, tỉ lệ nội địa hóa lên tới trên 90 % với giá thành rất cạnh tranh cho thị trường trong nước.

Trong tương lai, khi công nghệ pin tiếp tục cải tiến và hạ tầng sạc được mở rộng, xe điện được kỳ vọng sẽ trở thành lựa chọn phổ biến hơn đối với ngành vận tải.