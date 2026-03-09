Kiên định mục tiêu tăng trưởng 10%, phát huy tối đa nội lực

(TBTCO) - Trước những biến động phức tạp tại Trung Đông, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các đơn vị phải theo dõi sát tình hình để kịp thời tham mưu. Trong đó, quán triệt kiên định mục tiêu tăng trưởng 10% trong năm 2026, không hạ chỉ tiêu dù khó khăn.

Chiều 6/3, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng chủ trì Hội nghị giao ban đánh giá tình hình thực hiện Chương trình công tác tháng 2, kế hoạch triển khai Chương trình công tác tháng 3/2026 của Bộ Tài chính.

Vốn FDI tăng mạnh, thu ngân sách khả quan

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong tháng 2, dù có kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài và phát sinh nhiều công việc đột xuất, Bộ Tài chính vẫn bám sát các chương trình kế hoạch công tác.

Về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ đề nghị điều chỉnh chương trình lập pháp năm 2026. Cụ thể, Bộ đề xuất bổ sung 2 dự án luật gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Đồng thời, Bộ xin rút dự án Luật Thuế bảo vệ môi trường, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về biểu thuế bảo vệ môi trường và đang xin ý kiến Bộ Tư pháp để rút Luật Quản lý nợ công khỏi chương trình.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng chủ trì Hội nghị giao ban đánh giá tình hình thực hiện Chương trình công tác tháng 2, kế hoạch triển khai Chương trình công tác tháng 3/2026 của Bộ Tài chính. Ảnh: Mạnh Tuấn

Trong tháng, Bộ cũng đã trình Chính phủ ban hành 4 nghị định, ban hành theo thẩm quyền 7 thông tư và hiện còn 30 đề án đang chờ Thủ tướng, Chính phủ ban hành.

Về điều hành kinh tế - xã hội, trước bối cảnh nhiều biến động, Bộ Tài chính đã chủ động tham mưu các kịch bản tăng trưởng; trình báo cáo đánh giá tổng thể kinh tế - xã hội và tham mưu thành lập Tổ điều phối kinh tế vĩ mô. Bộ cũng đang tập trung xây dựng báo cáo đánh giá Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, dự kiến cho giai đoạn 2026 - 2030 và báo cáo Chính phủ ban hành Nghị quyết số 29/NQ-CP để triển khai Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước.

Sẽ áp dụng chỉ số KPI để đánh giá công tác xây dựng thể chế Đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là có những nhiệm vụ đột xuất, bất ngờ, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đề nghị khen thưởng kịp thời cho các cán bộ, đơn vị đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, người đứng đầu ngành Tài chính cũng thẳng thắn phê bình tình trạng chậm trễ, còn đùn đẩy trách nhiệm tại một số đơn vị và yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức cần phải làm mới tư duy, chủ động và quyết liệt hơn nữa. Theo Bộ trưởng, sắp tới, Chính phủ và Bộ Tài chính sẽ áp dụng chỉ số KPI để đánh giá công tác xây dựng thể chế, quy trách nhiệm trực tiếp cho thủ trưởng đơn vị nếu để xảy ra chậm trễ.

Một trong những điểm sáng của tình hình kinh tế - xã hội 2 tháng đầu năm 2026 là công tác thu ngân sách. Cập nhật số liệu chi tiết đến ngày 5/3, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Trần Quân thông tin, tổng thu ngân sách nhà nước đã đạt 628.213 tỷ đồng, bằng 24,84% dự toán và tăng 15,62% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, thu nội địa không kể dầu thô đạt hơn 577 nghìn tỷ đồng, bằng 26,24% dự toán, tăng 17,12% so với cùng kỳ năm 2025.

Về chi ngân sách, theo báo cáo tại Hội nghị, lũy kế 2 tháng đạt 311 nghìn tỷ đồng, bằng 9,8% dự toán, tăng 11% so với cùng kỳ. Các nhiệm vụ chi ngân sách trong 2 tháng đầu năm được thực hiện theo dự toán, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn, chăm lo cho các đối tượng hưởng lương, lương hưu và trợ cấp xã hội từ ngân sách, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tạo điều kiện cho các đối tượng thụ hưởng vui đón Tết cổ truyền.

Công tác giải ngân đầu tư công cũng ghi nhận điểm sáng khi tính đến hết tháng 2/2026, các bộ ngành và địa phương đã giao chi tiết 975 nghìn tỷ đồng, đạt 96,7% kế hoạch năm 2026. Kết quả giải ngân 2 tháng đạt 55,7 nghìn tỷ đồng, cao hơn 11 nghìn tỷ đồng so với cùng kỳ.

Theo dõi sát tình hình, chuẩn bị các kịch bản ứng phó

Một nội dung quan trọng được thảo luận tại hội nghị là những rủi ro từ chiến sự tại Trung Đông. Bà Phan Thị Thu Hiền - Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước cảnh báo, sự kiện này đang trực tiếp ảnh hưởng đến tình hình kinh tế khi giá dầu tăng vọt trên 80 USD/thùng và chi phí vận chuyển tăng 3 - 8 lần. Vấn đề an ninh năng lượng đang đối mặt với thách thức lớn khi Việt Nam nhập khẩu đến 80% dầu thô từ nước ngoài, tiêu thụ 1,2 - 1,4 triệu tấn mỗi tháng.

Trong trường hợp giá dầu tăng lên khoảng 120 - 150 USD/thùng, dự kiến kinh tế thế giới sẽ đi vào suy giảm, đây là điều rất đáng quan ngại, bà Hiền cho biết.

Trước tình hình này, Thủ tướng Chính phủ đã thành lập Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng và giao Bộ Tài chính phối hợp rà soát kịch bản tăng trưởng. Vụ Ngân sách nhà nước cho biết, Bộ Tài chính sẽ tổng hợp báo cáo hằng ngày trước 13 giờ về những ảnh hưởng của cuộc xung đột này đối với kinh tế vĩ mô và các giải pháp triển khai.

Vụ Ngân sách nhà nước cũng kiến nghị theo dõi chặt chẽ vấn đề quản lý thị trường để tránh lạm phát tâm lý, đồng thời điều hành chính sách chi có trọng tâm, hạn chế sử dụng khoản dự phòng ngân sách trung ương, trừ trường hợp rất cấp thiết.

Tiết kiệm chi tối đa, chuẩn bị sẵn sàng các gói hỗ trợ doanh nghiệp

Phát biểu kết luận, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng ghi nhận những kết quả nổi bật trong 2 tháng đầu năm như công tác thu ngân sách, vốn FDI đăng ký mới tăng mạnh, số doanh nghiệp thành lập mới tăng cao…

Theo Bộ trưởng, mặc dù trong 2 tháng đầu năm có thời gian nghỉ Tết kéo dài, song các mặt công tác của Bộ Tài chính vẫn triển khai ổn định, bảo đảm việc chuẩn bị tài liệu phục vụ công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước được thực hiện đầy đủ và kịp thời.

Trước những biến động phức tạp từ xung đột tại Trung Đông, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị phải theo dõi sát sao tình hình để kịp thời tham mưu chính sách linh hoạt.

Nhiệm vụ trọng tâm được giao cho Vụ Ngân sách nhà nước phối hợp với Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính là đầu mối theo dõi, phân tích sâu những ảnh hưởng kinh tế dài hạn. Bộ trưởng quán triệt phải kiên định mục tiêu tăng trưởng 10% của năm, không xin hạ chỉ tiêu. Thay vào đó, nếu ngoại lực biến động, cần tìm giải pháp phát huy tối đa nội lực, đồng thời chuẩn bị sẵn các gói hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng và thực hiện tiết kiệm chi tối đa.

Bên cạnh đó, Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ được giao nhiệm vụ theo dõi sát số liệu tăng trưởng GDP và thu ngân sách của từng tỉnh, thành phố. Bộ trưởng nhấn mạnh việc phải nhận diện được địa phương nào đang "đuối" để lãnh đạo Bộ trực tiếp làm việc, chỉ rõ giải pháp tháo gỡ khó khăn, giúp các tỉnh, thành phố điều chỉnh ngay từ quý đầu năm.