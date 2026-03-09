(TBTCO) - Từ ngày 2 đến 6/3/2026, Đoàn công tác Bộ Tài chính Việt Nam do Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại Nguyễn Quốc Phương làm trưởng đoàn tham dự “Chương trình khảo sát học tập về huy động nguồn lực tài chính xanh cho giảm phát thải carbon trong công nghiệp tại Thụy Điển và Na Uy”.

Theo ông Nguyễn Quốc Phương, thông qua chương trình học tập và khảo sát tại Thụy Điển và Na Uy do Ngân hàng Thế giới tổ chức, nhằm giúp cơ quan Việt Nam tìm hiểu và trao đổi với cơ quan liên quan của các quốc gia phát triển về chính sách, mô hình tài chính và cơ chế huy động nguồn lực (đặc biệt nguồn vốn nước ngoài) cho giảm phát thải, chuyển đổi xanh trong các ngành công nghiệp nặng; nhằm góp phần thực hiện các chủ trương, định hướng lớn của Đảng và Quốc hội về chuyển đổi năng lượng, tăng trưởng xanh và huy động nguồn lực cho phát triển bền vững, góp phần thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW, Nghị quyết số 68-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Cũng theo ông Phương, tuần hội thảo học tập chuyên sâu tập trung vào những điều kiện then chốt để thúc đẩy quá trình khử carbon trong công nghiệp: khơi thông đầu tư, mở rộng cơ hội kinh tế và thúc đẩy triển khai công nghệ carbon thấp.

Quang cảnh phiên khai mạc Chương trình khảo sát học tập về huy động nguồn lực tài chính xanh cho giảm phát thải carbon trong công nghiệp.

Tại buổi làm việc với Quốc vụ khanh Thụy Điển Helena Dyrssen và Đại diện lãnh đạo các Bộ Tài chính, Bộ Năng lượng và biến đổi khí hậu tại hơn 10 quốc gia, Cục trưởng Nguyễn Quốc Phương đã nhấn mạnh vai trò của ngành Tài chính Việt Nam trong việc hoàn thiện và đồng bộ khung chính sách, huy động nguồn vốn dài hạn, thiết kế cơ chế chia sẻ rủi ro giữa nhà nước và khu vực tư nhân, qua đó thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và khử carbon trong công nghiệp. Đồng thời đánh giá cao sự hỗ trợ của Thụy Điển trong hỗ trợ kỹ thuật và ODA cho Việt Nam (trong đó có hỗ trợ xây dựng Chương trình Nghị sự 21), cũng như sự đồng hành về tài chính, công nghệ và tăng cường năng lực thể chế cho quá trình chuyển đổi xanh.

Kinh nghiệm thực tiễn từ khu mỏ của LKAB vào ngày 5/3/2026 tại Thụy Điển giúp Việt Nam rút ra bài học về phát triển việc định hình vai trò hỗ trợ của Nhà nước, đảm bảo hạ tầng năng lượng sạch và hỗ trợ quá trình chuyển đổi công nghiệp quy mô lớn; giữ vững nguồn điện sạch và ổn định cho người dân phát triển sinh kế và phát triển đô thị trong khu vực khai khoáng và công nghiệp lớn.

Buổi khảo sát ngày 6/3/2026 tại Công ty phân bón Yara tại Khu công nghiệp Herøya, Na Uy đã cung cấp cái nhìn thực tiễn về quá trình chuyển đổi xanh trong ngành sản xuất phân bón, đặc biệt là định hướng thay thế hydrogen từ nhiên liệu hóa thạch bằng hydrogen xanh để giảm phát thải CO₂.

Mô hình của Yara cho thấy vai trò then chốt của công nghệ, nguồn điện tái tạo và chính sách hỗ trợ trong thúc đẩy khử carbon ngành công nghiệp hóa chất. Kinh nghiệm này là nguồn tham khảo hữu ích cho Việt Nam trong nghiên cứu lộ trình chuyển đổi xanh đối với ngành phân bón và các ngành công nghiệp phát thải cao.

Trong khuôn khổ chương trình khảo sát, Cục trưởng Nguyễn Quốc Phương đã tham dự các phiên làm việc và khảo sát thực địa trọng điểm, gồm: phiên làm việc tại Bộ Khí hậu và Doanh nghiệp Thụy Điển (Stockholm); phiên trao đổi tại Trung tâm Thương mại Thế giới Stockholm với Cơ quan Năng lượng Thụy Điển, Vinnova, Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) và các đơn vị liên quan về cơ chế tài trợ cho các dự án khử carbon; các hoạt động khảo sát/làm việc tại Stegra (Boden) và Đại học Công nghệ Luleå về sáng kiến hydro và cụm công nghiệp khử carbon Bắc Thụy Điển; tham quan cơ sở Hybrit/SSAB, làm việc với Tập đoàn khai khoáng LKAB (Kiruna); tại Na Uy, khảo sát mô hình thu giữ - lưu trữ carbon (CCS) tại Heidelberg Materials (Brevik) cùng hoạt động làm việc/thăm thực địa tại Yara International ASA (khu công nghiệp Herøya) về ứng dụng hydro xanh và năng lượng tái tạo trong công nghiệp.

Đoàn công tác Bộ Tài chính Việt Nam khảo sát thực tế.

Chuyến công tác tham gia Chương trình khảo sát học tập do Ngân hàng Thế giới tổ chức có ý nghĩa thiết thực trong việc tăng cường hơn nữa hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam (đại diện là Bộ Tài chính) với Chính phủ Thụy Điển, Chính phủ Na Uy và Ngân hàng Thế giới trong lĩnh vực huy động tài chính xanh và nguồn vốn nước ngoài (vốn vay ODA, vay ưu đãi) cho giảm phát thải và chuyển đổi xanh trong các ngành công nghiệp nặng; đồng thời hỗ trợ trao đổi kinh nghiệm về chính sách, mô hình tài chính và cơ chế thu hút nguồn lực, phục vụ xây dựng chương trình hợp tác giai đoạn 2026–2030, góp phần thực hiện các chủ trương lớn về chuyển đổi năng lượng, tăng trưởng xanh và cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.