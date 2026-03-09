Quyết tâm đưa các dự án công nghệ thông tin trọng điểm “về đích” đúng tiến độ

(TBTCO) - Bộ Tài chính đang tập trung tháo gỡ vướng mắc, siết kỷ luật tiến độ để các dự án công nghệ thông tin trọng điểm trong lĩnh vực Thuế, Hải quan, Kho bạc Nhà nước "về đích" đúng tiến độ. Những dự án này có ý nghĩa then chốt nhằm hiện đại hóa quản lý tài chính ngân sách, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Sáng 6/3, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06.

Tập trung tháo gỡ cho các dự án công nghệ thông tin trọng điểm

Theo Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước Phan Thị Thu Hiền, tính đến thời điểm hiện tại, Bộ Tài chính đang đảm nhận khoảng 47 đầu mối công việc theo chương trình hành động của Ban Chỉ đạo Trung ương và dự kiến còn phát sinh nhiều nội dung trong quá trình triển khai.

Thời gian vừa qua, Bộ Tài chính đã triển khai quyết liệt các nhiệm vụ được giao. Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính đã ban hành 2 kế hoạch hành động để đảm bảo thực hiện theo đúng kết luận của Tổng Bí thư, quy định rõ nhiệm vụ, thời hạn, đơn vị triển khai, rõ người, rõ việc và rõ thời gian.

Triển khai các hệ thống công nghệ thông tin đã mang lại những chuyển biến tích cực trong quản lý thuế. Ảnh: An Thư

Về kinh phí, Bộ Tài chính đã bố trí đủ mức 3% tổng chi ngân sách nhà nước đối với năm 2025 và 2026. Trên cơ sở đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ đã giao các bộ, ngành, địa phương trên 15.530 tỷ đồng kinh phí bổ sung của năm 2025 và 82.750/95.000 tỷ đồng của năm 2026. Phần còn lại, Bộ Khoa học và Công nghệ đang rà soát theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ để phân bổ vốn chi tiết.

Bên cạnh những kết quả đạt được, bà Phan Thị Thu Hiền cũng trình bày về một số vướng mắc, điểm nghẽn, như sự sai khác về tiến độ giữa các chương trình hành động, nhiều chính sách được yêu cầu phải ban hành ngay trong quý I/2026, nhưng trên thực tế lại phụ thuộc vào tiến độ thi hành các luật khác. Việc Bộ Tài chính được giao chủ trì nhưng lại bị phụ thuộc vào tiến độ làm việc của Bộ Khoa học và Công nghệ cũng là khó khăn.

Xem xét xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân nếu để dự án chậm tiến độ Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ chủ động bám sát mục tiêu, nhiệm vụ và tiến độ theo phân công tại Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Tài chính năm 2026, Kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết và Đề án 06 để đảm bảo tiến độ, chất lượng. Đồng thời, gửi báo cáo kết quả thực hiện về Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số đúng thời hạn để tổng hợp báo cáo Bộ theo quy định. Đồng thời, Bộ trưởng cũng yêu cầu Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu xem xét xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân và thậm chí thay thế nhân sự người đứng đầu các đơn vị nếu tiếp tục để dự án chậm tiến độ so với cam kết.

Báo cáo tại cuộc họp, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số Nguyễn Việt Hà cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính, trong thời gian vừa qua, các đơn vị Thuế, Hải quan, Kho bạc Nhà nước đã tập trung nguồn lực để triển khai các dự án trọng điểm của ngành. Cục Kế hoạch tài chính, Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong việc rà soát, thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở theo quy định.

Tuy nhiên, đối với 3 dự án trọng điểm của ngành, tiến độ đang có sự phân hóa. Trong đó, dự án của Cục Thuế bám sát kế hoạch, còn dự án của Kho bạc Nhà nước và Hải quan đang chậm so với kế hoạch. Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số đề nghị các đơn vị tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tư vấn để khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo tiến độ đã đăng ký ban đầu.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các đơn vị có các dự án đã báo cáo cụ thể về tiến độ, vướng mắc và các đề xuất giải pháp để đảm bảo dự án được triển khai nhanh chóng. Các Thứ trưởng Bộ Tài chính theo lĩnh vực phụ trách đã có ý kiến chỉ đạo tháo gỡ, yêu cầu các đơn vị tập trung cao độ để đảm bảo phê duyệt được quyết định đầu tư ngay trong quý I/2026.

Hành động đột phá, lan tỏa kết quả

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương để triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có những chỉ đạo đối với năm 2026 với phương châm cốt lõi là "Hành động đột phá, lan tỏa kết quả".

Theo đó, nếu năm 2025 là năm "khởi động, chạy đà" tập trung vào thể chế, thì năm 2026 phải là năm "tăng tốc" với 3 yếu tố quyết định: năng lực tổ chức thực hiện, kỷ luật hành động và kết quả đầu ra thực tế. Các bộ, ngành, địa phương phải chuyển từ cách làm theo kế hoạch sang làm theo mục tiêu và sản phẩm; từ báo cáo tiến độ sang báo cáo hiệu quả, từ việc "có làm" sang "làm đến nơi đến chốn".

Về các nhiệm vụ cụ thể, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chỉ đạo và chịu trách nhiệm thực hiện đúng kế hoạch và theo quy chế. Theo đó, các nhiệm vụ quý I/2026 bắt buộc phải hoàn thành dứt điểm trong quý, không được nặng về giải trình hay báo cáo.

Các đơn vị chịu trách nhiệm cập nhật kịp thời kết quả trên hệ thống theo dõi tình hình thực hiện Nghị quyết phục vụ việc theo dõi đánh giá của Văn phòng Trung ương, Văn phòng Chính phủ, không để tình trạng việc đã xong nhưng trên hệ thống không cập nhật.

Đối với các dự án trọng điểm trong lĩnh vực Thuế, Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Bộ trưởng nêu rõ, đây là những dự án hết sức quan trọng, việc chậm trễ không chỉ ảnh hưởng đến tiến độ chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW, mà còn tác động trực tiếp đến kết quả giải ngân đầu tư công.

Để khắc phục, Bộ trưởng giao Cục Hải quan, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước khẩn trương triển khai các dự án hệ thống công nghệ thông tin; đẩy nhanh tiến độ triển khai để bù lại thời gian đã bị chậm, tuyệt đối không được để chậm hơn nữa. Thủ trưởng các đơn vị Thuế, Hải quan, Kho bạc Nhà nước chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Bộ về tiến độ triển khai các dự án này, chịu trách nhiệm nếu để dự án bị đội giá do chậm tiến độ và để xảy ra tiêu cực trong quá trình triển khai dự án.

Bộ trưởng giao Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số, Cục Kế hoạch tài chính phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong công tác thẩm định để đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, bám sát tiến độ. Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số làm đầu mối đôn đốc. Các đơn vị có dịch vụ công khẩn trương phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công an hoàn thành tích hợp kết nối đồng bộ dữ liệu với Cổng dịch vụ công quốc gia theo đúng kế hoạch, lộ trình và hướng dẫn của Bộ Công an.