Học viện Chính sách và Phát triển đồng hành cùng học sinh tại Ngày hội Tư vấn tuyển sinh – Hướng nghiệp 2026

(TBTCO) - Ngày 8/3/2026, Học viện Chính sách và Phát triển (APD) – Bộ Tài chính đã tham gia "Ngày hội Tư vấn tuyển sinh – Hướng nghiệp năm 2026" được tổ chức tại khuôn viên Đại học Bách khoa Hà Nội.

Năm 2026, ngày hội tuyển sinh quy tụ hơn 100 trường đại học, cao đẳng với gần 320 gian tư vấntư vấn tuyển sinh. Tại không gian tư vấn chung, học sinh và phụ huynh được lắng nghe các chuyên gia tuyển sinh giải đáp nhiều nội dung quan trọng liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT, phương thức xét tuyển đại học, các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, cũng như những điểm mới trong công tác tuyển sinh năm nay.

NGƯT, PGS.TS. Trần Trọng Nguyên - Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh năm 2026 và PGS.TS. Nhữ Trọng Bách - Phó Giám đốc Học viện cùng cán bộ, giảng viên và các bạn sinh viên tai Gian trưng bày của Học viện. Ảnh: Hùng Anh

Bên cạnh khu vực tư vấn chung, các gian tư vấn riêng của từng trường cũng trở thành điểm đến thu hút đông đảo học sinh tìm hiểu thông tin. Tại gian tư vấn của Học viện Chính sách và Phát triển, ngay từ sáng sớm đã thu hút đông đảo học sinh và phụ huynh đến tham quan, tìm hiểu thông tin. Mặc dù thời tiết trong ngày diễn ra chương trình có mưa, nhiều học sinh vẫn đội mưa đến tham dự ngày hội với mong muốn được trực tiếp gặp gỡ và trao đổi với đại diện các trường đại học. Điều này cho thấy sự quan tâm lớn của các em đối với việc lựa chọn ngành học và định hướng nghề nghiệp trong tương lai.

Không khí tại khu vực tư vấn của Học viện luôn sôi nổi với nhiều lượt học sinh chủ động trao đổi, đặt câu hỏi về các ngành đào tạo, phương thức xét tuyển cũng như môi trường học tập tại Học viện. Đội ngũ cán bộ, giảng viên, chuyên viên tuyển sinh cùng các sinh viên tình nguyện của Học viện đã trực tiếp tư vấn, giải đáp chi tiết các thắc mắc của học sinh về phương thức tuyển sinh năm 2026, tổ hợp xét tuyển, các ngành và chuyên ngành đào tạo, chương trình học, học phí, chính sách học bổng cũng như cơ hội thực tập và việc làm sau khi tốt nghiệp.

Nhiều học sinh bày tỏ sự quan tâm đặc biệt tới các ngành đào tạo thế mạnh của Học viện trong các lĩnh vực kinh tế, quản lý, chính sách công, kinh tế quốc tế, tài chính - ngân hàng, quản trị kinh doanh.

NGƯT, PGS.TS. Trần Trọng Nguyên – Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh năm 2026 trả lời phỏng vấn. Ảnh: Hùng Anh

Theo Giám đốc Học viện Giám đốc Trần Trọng Nguyên, năm 2026, Học viện Chính sách và Phát triển dự kiến tuyển sinh 2.550 chỉ tiêu đại học chính quy, với hệ thống chương trình đào tạo đa dạng. Trong đó, chương trình chất lượng cao tuyển sinh 350 chỉ tiêu với các ngành như Kinh tế quốc tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng và Quản trị dịch vụ cao cấp. Bên cạnh đó, Học viện triển khai chương trình định hướng nghề nghiệp quốc tế với các ngành Khoa học dữ liệu và Kế toán (định hướng ACCA), giúp sinh viên tiếp cận với chuẩn mực đào tạo và nghề nghiệp quốc tế.

Đối với chương trình đào tạo chuẩn, Học viện tiếp tục tuyển sinh nhiều ngành thuộc các lĩnh vực kinh tế, quản lý và chính sách như Kinh tế quốc tế, Marketing, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Luật Kinh tế, Ngôn ngữ Anh, Kinh tế, Kinh tế phát triển, Kinh tế số, Quản lý nhà nước, Kinh tế đầu tư và Kiểm toán. Các chương trình đào tạo của Học viện được xây dựng theo định hướng gắn kết chặt chẽ giữa lý thuyết và thực tiễn, thường xuyên cập nhật nội dung đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và chuyển đổi số.

Đông đảo học sinh và phụ huynh đến tìm hiểu thông tin tuyển sinh tại gian tư vấn của Học viện Chính sách và Phát triển. Ảnh: Hùng Anh

Trong năm 2026, Học viện áp dụng nhiều phương thức xét tuyển linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh lựa chọn con đường phù hợp với năng lực của mình. Các phương thức tuyển sinh gồm: xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo; xét tuyển theo đề án tuyển sinh của Học viện dựa trên chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp với kết quả học tập hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT; xét tuyển bằng kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (HSA); xét tuyển kết hợp điểm học tập THPT với điểm thi tốt nghiệp THPT; và xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Các tổ hợp xét tuyển dự kiến gồm A00, A01, C00, D01, D07, D09 và X25.

Theo thống kê của Học viện, hơn 90% sinh viên có việc làm sau 6 tháng tốt nghiệp và khoảng 98% sinh viên có việc làm sau 12 tháng, cho thấy hiệu quả của chương trình đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động. Bên cạnh đó, Học viện cũng đang từng bước mở rộng quy mô đào tạo, dự kiến triển khai các phân hiệu tại Bắc Ninh và Đà Nẵng, qua đó tạo thêm cơ hội học tập cho sinh viên ở nhiều khu vực trên cả nước./.