Ngày 8/3: Giá heo hơi giảm xuống sát mốc 60.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay (8/3) tiếp tục xu hướng giảm. Sau nhiều ngày điều chỉnh liên tiếp, giá heo hơi tại một số tỉnh miền Bắc và miền Trung đã xuống gần mốc 60.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm tại nhiều địa phương. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 61.000 - 64.000 đồng/kg. Mức giá cao nhất khu vực là 64.000 đồng/kg, được ghi nhận tại Cao Bằng, Bắc Ninh và Hà Nội.

Ở chiều ngược lại, Lạng Sơn, Lai Châu và Phú Thọ là những địa phương có mức giá thấp nhất, khoảng 61.000 đồng/kg. Một số tỉnh như Tuyên Quang, Quảng Ninh, Ninh Bình và Hưng Yên ghi nhận mức giảm nhẹ 1.000 đồng/kg so với ngày hôm trước.

Trong khi đó, nhiều địa phương khác tiếp tục duy trì mức giá ổn định và chưa có điều chỉnh mới trong phiên cuối tuần.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay cũng duy trì xu hướng giảm tại một số địa phương. Sau khi cùng giảm một giá, Thanh Hóa và Nghệ An hiện được giao dịch ở mức 62.000 đồng/kg, trong khi Hà Tĩnh giảm xuống 61.000 đồng/kg, thuộc nhóm thấp nhất khu vực.

Nhìn chung, giá heo hơi tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên đang dao động trong khoảng 61.000 - 68.000 đồng/kg, cho thấy sự chênh lệch khá lớn giữa các địa phương.

Một số tỉnh như Lâm Đồng vẫn duy trì mức giá cao hơn, trong khi nhiều khu vực Bắc Trung Bộ đang chịu áp lực giảm mạnh.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay điều chỉnh nhẹ. Giá thu mua tại khu vực này hiện dao động trong khoảng 67.000 - 69.000 đồng/kg.

Cụ thể, Đồng Nai, Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh tiếp tục giữ mức 69.000 đồng/kg, cao nhất cả nước.

Trong khi đó, Đồng Tháp và An Giang giảm nhẹ 1.000 đồng/kg, xuống 68.000 đồng/kg, tương đương mức giá tại Cà Mau và Vĩnh Long. Thấp nhất khu vực là Cần Thơ, hiện giao dịch ở mức 67.000 đồng/kg, sau khi giảm 1.000 đồng/kg so với ngày trước đó.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay tiếp tục duy trì xu hướng giảm tại nhiều địa phương. Mặt bằng giá hiện dao động trong khoảng 61.000 - 69.000 đồng/kg, với áp lực giảm rõ rệt nhất tại khu vực miền Bắc và miền Trung./.