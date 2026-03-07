Ngày 7/3: Giá cà phê neo cao, hồ tiêu ở mức 146.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay (7/3) tạm chững vào phiên cuối tuần. Hiện cà phê tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên giao động trong khoảng 95.500 - 96.600 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu không ghi nhận biến động mới sau phiên tăng đồng loạt ngày hôm qua.

Giá cà phê trong nước hôm nay tạm chững vào phiên cuối tuần. Ảnh tư liệu

Giá cà phê trong nước chững lại

Giá cà phê trong nước hôm nay không biến động. Hiện giá cà phê nội địa giao dịch trong khoảng 95.500 - 96.600 đồng/kg tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên.

Cụ thể, giá cà phê Đắk Lắk hôm nay đi ngang so với ngày hôm qua, đạt mức 96.000 đồng/kg. Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giao dịch ở mức 96.000 đồng/kg. Gia Lai và Đắk Lắk là 2 địa phương có mức giá cà phê cao nhất trên cả nước hôm nay. Trong khi đó, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Lâm Đồng hiện giao dịch ở mức 95.500 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê tiếp tục đồng loạt tăng trên 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London đồng loạt tăng trong các kỳ giao hàng. Trong đó, kỳ giao tháng 1/2026 tăng nhẹ 21 USD/tấn, đạt mức 3.827 USD/tấn. Tương tự, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2026 cũng tăng nhẹ 2,0 USD/tấn, lên mức 3.511 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica cũng tiếp tục đồng loạt tăng trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 3/2026 tăng nhẹ 4,6 cent/lb, đạt mức 297,6 cent/lb. Cùng chiều, hợp đồng giao tháng 12/2026 cũng tăng nhẹ 3,8 cent/lb, đạt mức 277,65 cent/lb.

Giá cà phê Arabica trên sàn Brazil ghi nhận phiên biến động trái chiều trong các kỳ giao hàng. Cụ thể: kỳ hạn tháng 3/2026 đạt mức 380,0 cent/lb, tăng 2,75 cent/lb so với hôm qua. Trái lại, kỳ giao hàng tháng 5/2026 ghi nhận đảo chiều giảm nhẹ 0,9 cent/lb, xuống mức 349,5 cent/lb.

Giá tiêu không biến động

Giá tiêu trong nước hôm nay không ghi nhận biến động mới sau phiên tăng đồng loạt từ ngày hôm qua. Hiện giá tiêu trong nước dao động trong khoảng 144.000 - 146.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Gia Lai và Đắk Lắk, giá hồ tiêu hôm nay giao dịch ở mốc 144.000 đồng/kg, không biến động so với ngày hôm qua. Tại TP. Hồ Chí Minh, thương lái hôm nay thu mua hồ tiêu với giá 145.000 đồng/kg. Trong khi đó, tại Đắk Lắk và Lâm Đồng giao dịch ở mốc 146.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, hồ tiêu xuất khẩu hôm nay giảm giá nhẹ từ thị trường Indonesia. Các thị trường khác đều duy trì mức giá ổn định so với phiên giao dịch trước.

Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia được niêm yết ở mức 6.953 USD/tấn, giảm nhẹ 3 USD/tấn so ngày hôm qua; giá tiêu trắng Muntok cũng giảm nhẹ 4 USD/tấn, hiện đạt mức 9.262 USD/tấn.

Giá tiêu Brazil hôm nay biến động mạnh, giảm sâu 125 USD/tấn so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Hiện giá tiêu Brazil giao dịch ở mức 6.050 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA ổn định ở mức 9.000 USD/tấn; giá tiêu trắng ASTA đạt 12.200 USD/tấn.

Giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam hôm nay không thay đổi, neo cao ở mức 9.350 USD/tấn; giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt mức 6.600 USD/tấn; tiêu đen Việt Nam loại 550 gr/l đạt 6.800 USD/tấn./.