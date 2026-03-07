Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 155,7 tỷ USD

|Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,808
|1,838
|Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ
|1,808
|18,382
|Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|1,808
|18,383
|Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|1,805
|1,835
|Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|1,805
|1,836
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99%
|1,785
|182
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 99%
|173,698
|180,198
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 75%
|127,764
|136,664
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 68%
|115,022
|123,922
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 61%
|102,281
|111,181
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3%
|97,367
|106,267
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7%
|67,152
|76,052
|Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,808
|1,838
|Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,808
|1,838
|Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,808
|1,838
|Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,808
|1,838
|Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,808
|1,838
|Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,808
|1,838
|Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,808
|1,838
|Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,808
|1,838
|Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,808
|1,838
|Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,808
|1,838
|Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,808
|1,838