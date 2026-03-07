Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 155,7 tỷ USD

Các chuyên gia từ VinaCapital cho rằng, chiến sự hiện tại là một phiên bản căng thẳng hơn so với “Cuộc xung đột 12 ngày” vào năm ngoái, do đó cuộc tấn công này sẽ có thể kéo dài hơn và tạo ra một cú sốc mạnh nhưng ngắn hạn đối với thị trường tài chính toàn cầu.