(TBTCO) - Giải đấu quy mô lớn tại Phoenix CV Golf & Resort không chỉ vinh danh những golfer xuất sắc, mà còn tạo không gian kết nối chiến lược cho nhà đầu tư, doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc.

Khép lại sau 3 ngày thi đấu sôi động từ 27/2 đến 1/3/2026 tại Phoenix CV Golf & Resort, Phoenix Reborn Golf Tournament 2026 ghi dấu là một trong những giải golf quy mô lớn nhất năm, đồng thời mở ra mô hình sự kiện thể thao kết hợp kết nối doanh nghiệp và đầu tư mang tầm quốc tế.

Phoenix Reborn 2026 - nơi thể thao gặp gỡ dòng vốn đầu tư. Ảnh: CTV

Giải đấu thu hút gần 800 golfer trong và ngoài nước tham gia tranh tài, với tổng giá trị giải thưởng lên tới 10 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt, 2 xe Range Rover Velar cùng nhiều phần quà cao cấp từ hệ sinh thái CV Resort và các thương hiệu tài trợ trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, ô tô, điện tử và dịch vụ cao cấp. Các hạng mục như Best Gross, Champion, Runner Up, Nearest to the Pin hay Longest Drive được tổ chức chuyên nghiệp, tạo nên những màn so tài hấp dẫn.

Sự kiện có sự góp mặt của nhiều khách mời đặc biệt, như cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá Việt Nam Park Hang Seo, huấn luyện viên Kim Sang Sik, cùng đông đảo doanh nhân, nghệ sĩ và cộng đồng golf Việt Nam - Hàn Quốc. Tuy nhiên, điểm nhấn vượt ra ngoài khuôn khổ một giải đấu thể thao chính là chuỗi hoạt động trải nghiệm đa giác quan, từ lễ hội ẩm thực quy tụ các đầu bếp danh tiếng đến chương trình “19th Hole by COVE” - tiệc DJ trong hang động lần đầu xuất hiện tại một giải golf ở Việt Nam.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Trần Kiều Hưng - Giám đốc Ban Khách hàng doanh nghiệp nước ngoài của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, đối tác chiến lược của Tập đoàn Chamvit cho rằng, những giải đấu chuyên nghiệp như Phoenix Reborn không chỉ thúc đẩy phong trào golf, mà còn tạo không gian để cộng đồng nhà đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp giao lưu, kết nối, mở ra cơ hội hợp tác mới. Đây là nền tảng quan trọng góp phần thúc đẩy dòng vốn và phát triển hạ tầng dịch vụ cao cấp tại Việt Nam.