(TBTCO) - Từ ngày 1/4/2026, ngành Hải quan chính thức triển khai đồng bộ bộ mã đơn vị hải quan trên toàn hệ thống nghiệp vụ. Việc thay đổi không làm phát sinh chính sách thuế mới, nhưng doanh nghiệp khai báo sai mã sau thời điểm áp dụng có thể bị từ chối tiếp nhận hồ sơ hoặc chậm thông quan hàng hóa.

Cục Hải quan vừa ban hành Thông báo số 174/CNTT-QLVH gửi các Chi cục Hải quan khu vực về việc đồng bộ bộ mã đơn vị hải quan nhằm phục vụ mô hình thông quan tập trung và theo dõi thu ngân sách nhà nước theo địa bàn hành chính cấp tỉnh.

Hải quan chuẩn hóa mã đơn vị từ ngày 1/4/2026. Ảnh: CTVAH

Theo kế hoạch, hệ thống mã đơn vị mới dự kiến được triển khai đồng loạt từ ngày 1/4/2026. Việc chuẩn hóa này nhằm thống nhất dữ liệu quản lý, nâng cao khả năng kết nối hệ thống công nghệ thông tin, đồng thời bảo đảm theo dõi chính xác số thu ngân sách theo từng địa phương.

Bộ mã mới được thiết kế lại theo mô hình Chi cục Hải quan khu vực, thay cho cách phân định đơn vị trước đây. Mỗi khu vực được gán mã trụ sở và mã đội thông quan tập trung tương ứng với từng tỉnh, thành phố quản lý.

Đáng chú ý, cơ quan hải quan khẳng định, việc đồng bộ mã chỉ là thay đổi kỹ thuật quản lý, không làm thay đổi chính sách thuế, thủ tục hay chế độ quản lý hàng hóa.

Doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý mốc 1/4/2026. Dù không thay đổi chính sách, ngành Hải quan lưu ý, doanh nghiệp cần chủ động cập nhật mã đơn vị mới trong hệ thống khai báo. Sau thời điểm 1/4/2026, các mã cũ sẽ không còn được tiếp nhận đối với tờ khai mới.

Trường hợp doanh nghiệp tiếp tục khai theo mã cũ, hệ thống có thể từ chối hồ sơ hoặc phát sinh lỗi xử lý, dẫn tới kéo dài thời gian thông quan.

Để tránh gián đoạn hoạt động xuất nhập khẩu, Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị hải quan khu vực tăng cường tuyên truyền rộng rãi tới cộng đồng doanh nghiệp về thay đổi này, đặc biệt với các doanh nghiệp có tần suất khai báo lớn hoặc sử dụng phần mềm khai hải quan tích hợp.

Theo hướng dẫn, các đơn vị hải quan cần chủ động rà soát toàn bộ tờ khai còn tồn, treo, bao gồm các tờ khai đăng ký trước thời điểm thay đổi mã nhưng chưa hoàn thành thủ tục trên hệ thống nghiệp vụ.

Thời hạn xử lý dứt điểm các tờ khai này là đến hết ngày 30/6/2026. Sau thời điểm trên, cơ quan hải quan sẽ tiến hành cấu hình khóa các mã đơn vị cũ.

Song song đó, việc rà soát và điều chỉnh mã địa điểm do các chi cục ban hành cũng phải hoàn thành trước ngày 15/3/2026 nhằm bảo đảm hệ thống vận hành thông suốt khi chuyển đổi.