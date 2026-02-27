(TBTCO) - Sau khi một số mặt hàng xe cơ giới, xe máy chuyên dùng được điều chỉnh khỏi danh mục hàng hóa có khả năng gây mất an toàn, Cục Hải quan đã chỉ đạo các Chi cục Hải quan khu vực tiếp tục làm thủ tục theo ý kiến của Bộ Xây dựng và Bộ Khoa học và Công nghệ, tránh ách tắc hồ sơ tại cửa khẩu.

Cụ thể, Cục Hải quan vừa ban hành Công văn số 12657/CHQ-GSQL về việc thực hiện chính sách quản lý đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng nhập khẩu, gửi các Chi cục Hải quan khu vực.

Hải quan hướng dẫn thực thi chính sách mới với xe máy chuyên dùng nhập khẩu. Ảnh: HQLS

Theo đó, liên quan đến việc một số mặt hàng xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đã được cắt giảm khỏi Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Xây dựng theo Thông tư 71/2025/TT-BXD, Cục Hải quan đã tổng hợp ý kiến của các cơ quan chức năng để thống nhất cách xử lý.

Trước đó, ngày 6/2/2026, Cục Đăng kiểm Việt Nam có Công văn số 424/DKVN-PTGTDB trao đổi với cơ quan hải quan về chính sách quản lý đối với các mặt hàng nêu trên. Tiếp đó, ngày 12/2/2026, Bộ Khoa học và Công nghệ có Công văn số 806/BKHCN-ĐTC về việc áp dụng quy định tại Quyết định 18/2019/QĐ-TTg đối với máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

Theo phân tích của cơ quan chuyên ngành, dù một số phương tiện đã được cắt giảm khỏi danh mục hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Xây dựng, nhưng các phương tiện này vẫn thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và phải bảo đảm yêu cầu về chất lượng an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường khi nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp và tham gia giao thông.

Đáng chú ý, theo quan điểm của Cục Đăng kiểm Việt Nam, các phương tiện nêu trên được xác định là “phương tiện”, không phải là máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ theo phạm vi điều chỉnh của Quyết định 18/2019/QĐ-TTg. Vì vậy, việc cắt giảm khỏi danh mục quản lý của Bộ Xây dựng không đồng nghĩa với việc không còn chịu sự điều chỉnh của các quy định chuyên ngành khác./.