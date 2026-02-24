Chi cục Hải quan khu vực XIV thu hơn 192 tỷ đồng trong dịp Tết Bính Ngọ 2026

(TBTCO) - Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Chi cục Hải quan khu vực XIV duy trì thông quan thông suốt, đảm bảo an ninh địa bàn và thu ngân sách đạt 192.038,64 triệu đồng, bằng 27,83% dự toán được giao.

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Chi cục Hải quan khu vực XIV cho biết đã chủ động bố trí lực lượng trực tại tất cả các đơn vị, bảo đảm hoạt động xuất nhập khẩu diễn ra thông suốt, không gián đoạn.

Tại trụ sở Chi cục, Văn phòng chủ động xây dựng và sắp xếp lịch trực phù hợp yêu cầu công tác. Hải quan Buôn Ma Thuột và Hải quan Phú Yên tổ chức trực bảo vệ cơ quan, đồng thời giải quyết kịp thời các công việc phát sinh. Hải quan cửa khẩu cảng Quy Nhơn và Hải quan cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh bố trí đầy đủ lực lượng làm nhiệm vụ tại cửa khẩu, vừa đảm bảo thông quan hàng hóa, vừa tăng cường kiểm soát, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy qua biên giới.

Đội Kiểm soát Hải quan duy trì tuần tra tại các địa bàn trọng điểm; Phòng Quản lý rủi ro và Công nghệ thông tin xây dựng phương án đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống công nghệ thông tin trước, trong và sau Tết, góp phần giữ ổn định hoạt động nghiệp vụ toàn đơn vị.

Từ ngày 14/02/2026 đến hết ngày 20/02/2026, toàn Chi cục đã xử lý 454 tờ khai xuất nhập khẩu, trong đó có 451 tờ khai xuất khẩu và 3 tờ khai nhập khẩu. Tổng kim ngạch đạt 11,979 triệu USD, gồm 11,928 triệu USD xuất khẩu và 0,051 triệu USD nhập khẩu.

Hoạt động xuất nhập cảnh được duy trì bình thường với 1.485 lượt hành khách, gồm 1.365 lượt qua đường bộ và 120 lượt qua đường biển. Số phương tiện vận tải xuất nhập cảnh đạt 203 lượt, trong đó 194 lượt đường bộ và 9 lượt đường biển. Số thu ngân sách nhà nước trong thời gian từ ngày 14/02 đến 20/02/2026 đạt 19,7 triệu đồng.

Chi cục Hải quan khu vực XIV đã bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong dịp Tết, giữ vững an ninh địa bàn và duy trì hiệu quả công tác thu ngân sách ngay từ những ngày đầu năm. Ảnh: Lạc Nguyên

Lũy kế đến nay, số thu toàn Chi cục đạt 192.038,64 triệu đồng, bằng 27,83% dự toán được giao (654.000 triệu đồng) và 23,64% chỉ tiêu phấn đấu (770.000 triệu đồng).

Tại địa bàn Đắk Lắk, số thu đạt 17.476,71 triệu đồng, bằng 11,81% dự toán (148.000 triệu đồng) và 10,28% chỉ tiêu phấn đấu (170.000 triệu đồng). Trong đó, Hải quan Buôn Ma Thuột thu 6.180,49 triệu đồng; Hải quan Phú Yên thu 11.296,22 triệu đồng.

Địa bàn Gia Lai đạt số thu 164.551,93 triệu đồng, bằng 32,52% dự toán (506.000 triệu đồng) và 27,43% chỉ tiêu phấn đấu (600.000 triệu đồng). Hải quan cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh thu 2.770,67 triệu đồng; Hải quan cửa khẩu cảng Quy Nhơn thu 161.781,26 triệu đồng, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu toàn khu vực.

Trong suốt thời gian nghỉ tết, lực lượng hải quan duy trì tuần tra, kiểm soát thường xuyên; không phát hiện vụ việc buôn lậu, ma túy, không phát sinh vụ việc nổi cộm. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định. Công chức, người lao động chấp hành nghiêm quy định, tổ chức đón Tết tiết kiệm, an toàn, không để xảy ra vi phạm.