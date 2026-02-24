Đòn bẩy thúc đẩy doanh nghiệp phát triển

(TBTCO) - Năm 2025, Bộ Tài chính đã hoàn thành nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước ở mức cao, trong đó đáng ghi nhận là việc cải cách và thực hiện chính sách tài khóa hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Các cải cách cũng như chính sách thuế được đánh giá là đòn bẩy kích hoạt tăng trưởng, nuôi dưỡng kinh tế số, đồng thời giảm gánh nặng tuân thủ, tạo chuyển động thực chất cho người dân và doanh nghiệp trên hành trình bứt phá. Phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư đã ghi nhận những chia sẻ của doanh nghiệp quanh nội dung này.

Bà Trần Thị Kim Thoa - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Đầu tư và Dịch vụ Kim Phát: Điểm tựa giúp doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh

Năm 2025, việc Chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nước kịp thời ban hành, triển khai đồng bộ các chính sách tài khóa đã trở thành điểm tựa quan trọng, giúp doanh nghiệp ổn định hoạt động, duy trì dòng tiền và từng bước phục hồi, phát triển.

Nổi bật là các chính sách giảm thuế giá trị gia tăng, gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, hỗ trợ lãi suất, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, tài chính, được triển khai nhất quán theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân. Những chính sách này không chỉ giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trước mắt về tài chính, mà còn tạo dựng niềm tin để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh theo hướng bền vững.

Trong dòng chảy chung đó, Công ty TNHH Thương mại Đầu tư và Dịch vụ Kim Phát là một trong những doanh nghiệp nhỏ đã tận dụng hiệu quả các chính sách hỗ trợ của Nhà nước để từng bước ổn định hoạt động và đạt kết quả kinh doanh tích cực. Những nỗ lực này đã được ghi nhận bằng Bằng khen của UBND TP. Hà Nội năm 2025, ghi dấu sự đóng góp của doanh nghiệp cho phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô. Với một doanh nghiệp còn non trẻ, đây là nguồn động viên lớn để tiếp tục kiên định mục tiêu phát triển bài bản, tuân thủ pháp luật và gắn kinh doanh với trách nhiệm xã hội.

Theo đánh giá của Kim Phát, chính sách giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8% đối với nhiều nhóm hàng hóa, dịch vụ đã góp phần kích cầu tiêu dùng, giảm chi phí đầu vào và đầu ra cho doanh nghiệp. Nhờ đó, doanh nghiệp có điều kiện điều chỉnh giá bán, nâng cao sức cạnh tranh, đặc biệt với các mặt hàng như thiết bị vệ sinh, gạch ốp lát - những lĩnh vực chịu ảnh hưởng rõ nét từ biến động chi phí.

Bên cạnh đó, chính sách gia hạn thời hạn nộp các loại thuế và tiền thuê đất được xem như một “khoản vay không lãi suất” từ Nhà nước, giúp doanh nghiệp nhỏ giảm áp lực thanh khoản trong giai đoạn thị trường chưa ổn định. Việc giãn nghĩa vụ tài chính đã tạo dư địa để Kim Phát tập trung nguồn lực cho mở rộng sản phẩm, nâng cao năng lực bán hàng và duy trì hoạt động kinh doanh liên tục.

Ngoài ra, các chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, hỗ trợ lãi suất cho dự án xanh, tuần hoàn và cải cách thủ tục hành chính thuế, tài chính đã giúp doanh nghiệp tiếp cận vốn thuận lợi hơn, giảm chi phí tuân thủ, tiết kiệm thời gian và hạn chế rủi ro pháp lý. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi thay vì gánh nặng thủ tục.

Bước sang năm 2026, doanh nghiệp nhỏ và vừa kỳ vọng chính sách thuế, tài chính hỗ trợ doanh nghiệp tiếp tục được duy trì và điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với thực tiễn và đặc thù của từng nhóm doanh nghiệp. Quan trọng hơn cả là môi trường chính sách minh bạch, dễ tiếp cận, tiếp tục củng cố niềm tin để doanh nghiệp nhỏ và vừa mạnh dạn đầu tư dài hạn, đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế bền vững.

Diệu Linh (ghi)

Ông Sun Byung Soo - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hana E&C: Đòn bẩy thầm lặng cho doanh nghiệp phát triển bền vững

Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, việc cải cách thủ tục hành chính thuế và hải quan tiếp tục là một trong những động lực quan trọng giúp doanh nghiệp giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh và củng cố niềm tin thị trường. Từ góc nhìn của những doanh nghiệp trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh, có thể thấy rõ những đổi thay trong cơ chế, chính sách đã tác động tích cực, lan tỏa rộng rãi.

Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, chính sách thuế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thậm chí mang tính “sống còn” trong những giai đoạn thị trường biến động. Những hỗ trợ kịp thời về thuế giúp doanh nghiệp duy trì sản xuất, bảo toàn nguồn nhân lực và tạo nền tảng để phục hồi. Thành công của doanh nghiệp, vì vậy, không chỉ đến từ nỗ lực nội tại mà còn gắn liền với một môi trường chính sách thuế ổn định, minh bạch và đồng hành.

Từ thực tiễn hoạt động, Công ty TNHH Hana E&C - doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng từ năm 2013, nhận thấy rõ vai trò của chính sách thuế đối với quá trình phát triển. Ngay từ những năm đầu hoạt động tại Việt Nam, việc tiếp cận các chính sách ưu đãi thuế đã giúp doanh nghiệp đặt nền móng tài chính vững chắc. Đặc biệt, quá trình hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT) được cơ quan thuế tiếp nhận và giải quyết kịp thời, đúng quy định đã tạo điều kiện thuận lợi cho dòng tiền và hoạt động tái đầu tư của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh Việt Nam có nhiều doanh nghiệp chế xuất (EP), việc hoàn thuế VAT càng trở nên quan trọng đối với các doanh nghiệp xây dựng, cung ứng dịch vụ. Khi thực hiện dự án cho doanh nghiệp EP, nhà thầu không thu VAT từ chủ đầu tư, nhưng vẫn phải thanh toán VAT cho các nhà thầu phụ. Do đó, tiến độ và quyết định hoàn thuế có tác động trực tiếp đến dòng tiền, khả năng tái đầu tư và mở rộng hoạt động kinh doanh. Nếu hoàn thuế chậm, doanh nghiệp có thể gặp khó khăn về thanh khoản, ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất, kinh doanh tiếp theo.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng chính sách thuế tiếp tục được hoàn thiện theo hướng ổn định, minh bạch, dễ dự đoán và giảm chi phí tuân thủ. Khi chính sách thuế được xây dựng trên tinh thần đồng hành và chia sẻ, doanh nghiệp sẽ có thêm động lực để đầu tư, đổi mới và phát triển bền vững, qua đó đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế quốc gia.

Song Linh (ghi)

Ông Lê Hồng Quang - Tổng Giám đốc MISA: Chính sách thuế hiện đại - thúc đẩy doanh nghiệp và kinh tế số phát triển

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cung cấp các giải pháp số về tài chính, kế toán và quản trị doanh nghiệp, MISA nhận thấy chính sách thuế đang chuyển mạnh theo hướng hiện đại, minh bạch và lấy người nộp thuế làm trung tâm. Việc thúc đẩy kê khai điện tử, hóa đơn điện tử, quản lý thuế dựa trên dữ liệu không chỉ giúp cơ quan quản lý nâng cao hiệu quả điều hành, mà còn hỗ trợ doanh nghiệp vận hành bài bản hơn, giảm rủi ro pháp lý và nâng cao năng lực cạnh tranh. Đây được xem là nền tảng quan trọng để hình thành một cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững, tuân thủ pháp luật và hội nhập sâu với nền kinh tế số.

Các chính sách thuế đối với hộ kinh doanh trong giai đoạn hiện nay có ý nghĩa rất lớn đối với khu vực kinh tế tư nhân. Lộ trình chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai, gắn với yêu cầu minh bạch doanh thu và số hóa quản lý, vừa đặt ra thách thức, vừa mở ra cơ hội để các doanh nghiệp công nghệ tham gia hỗ trợ, đồng hành cùng hàng triệu hộ kinh doanh trên cả nước.

Xuất phát từ nhận thức đó, MISA đã chủ động triển khai chương trình tặng miễn phí phần mềm cho khoảng 2 triệu hộ kinh doanh, hỗ trợ các hộ từng bước làm quen với phương thức quản lý minh bạch, chuẩn hóa ngay từ đầu trong quá trình chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai. Khi các chính sách phân nhóm hộ kinh doanh theo ngưỡng doanh thu được ban hành, MISA tiếp tục điều chỉnh chương trình hỗ trợ phù hợp với thực tiễn.

Từ góc độ doanh nghiệp, MISA kỳ vọng thời gian tới, Nhà nước tiếp tục tạo điều kiện để doanh nghiệp công nghệ tham gia các chương trình hỗ trợ chính thức, có cơ chế ưu đãi rõ ràng và môi trường chính sách ổn định, đóng góp tích cực cho sự phát triển của kinh tế tư nhân và nền kinh tế quốc gia.q

Song Linh (ghi)

Ông Bùi Mạnh Toàn - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Vietnox: Phát huy vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ phục hồi

Chính sách tài chính hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thời gian qua đã đóng vai trò quan trọng trong việc giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất, kinh doanh và từng bước phục hồi.

Cụ thể, các biện pháp như giãn, hoãn và miễn giảm thuế, hỗ trợ lãi suất đã phát huy vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ phục hồi và duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất giúp doanh nghiệp giảm áp lực dòng tiền trong ngắn hạn, có thêm nguồn lực để xoay vòng vốn, thanh toán chi phí đầu vào và duy trì sản xuất liên tục.

Bên cạnh đó, các chính sách giảm thuế, đặc biệt là thuế giá trị gia tăng và một số loại phí, lệ phí, đã góp phần giảm chi phí sản xuất, nâng cao khả năng cạnh tranh về giá, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp giữ đơn hàng, mở rộng thị trường và ổn định việc làm cho người lao động.

Đồng thời, doanh nghiệp cũng ghi nhận nỗ lực cải cách thủ tục hành chính thuế, ứng dụng công nghệ thông tin và sự đồng hành của cơ quan thuế, giúp việc tiếp cận và thực hiện chính sách hỗ trợ thuận lợi, minh bạch hơn.

Đặc biệt, trong thời gian qua, nhiều chính sách tài chính được hoàn thiện và ban hành đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển ổn định và bền vững. Tuy nhiên, thời gian tới, tôi cho rằng, cần tiếp tục đơn giản hóa, đồng bộ và ổn định hệ thống chính sách, pháp luật, hạn chế tình trạng chồng chéo hoặc thay đổi quá nhanh, gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình thực thi. Một môi trường pháp lý minh bạch, dễ dự đoán sẽ giúp doanh nghiệp yên tâm đầu tư dài hạn.

Các chính sách hỗ trợ cần gắn với nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, đặc biệt là minh bạch tài chính, quản trị rủi ro và tuân thủ chuẩn mực, nhằm giúp doanh nghiệp không chỉ tiếp cận được chính sách mà còn sử dụng hiệu quả các nguồn lực được hỗ trợ.

Đức Việt (ghi)

Bà Chế Thị Hằng - Giám đốc Công ty TNHH TM Dược Phẩm Vera Sunshine: Tăng niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp

Trong thời gian qua, Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là việc miễn, giảm và gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất, nhằm giúp các doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong bối cảnh đại dịch và các yếu tố khác tác động đến nền kinh tế.

Theo đó, Công ty TNHH TM Dược phẩm Vera Sunshine được gia hạn, giảm thuế giá trị gia tăng trong một số kỳ thuế. Điều này giúp giảm gánh nặng tài chính cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp giảm giá thành sản phẩm để vượt qua khó khăn và duy trì phát triển sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, chính sách thuế và hải quan không chỉ dừng ở ưu đãi thuế, mà còn tập trung hỗ trợ giảm chi phí tuân thủ thông qua hóa đơn điện tử, khai thuế, nộp thuế điện tử; đơn giản hóa thủ tục hải quan, mở rộng cơ chế một cửa quốc gia, thông quan điện tử… Điều này đặc biệt có ý nghĩa với doanh nghiệp nhỏ, vốn thiếu bộ phận kế toán và pháp chế chuyên sâu.

Ngoài ra, các chính sách tài chính ngày càng linh hoạt, bám sát thực tiễn, việc tiếp tục gia hạn, giảm các gói hỗ trợ thuế qua nhiều năm, điều chỉnh phạm vi, đối tượng thụ hưởng cho thấy sự lắng nghe phản ánh từ cộng đồng doanh nghiệp.

Có thể nói, sự chủ động và kịp thời hỗ trợ của các chính sách tài chính không chỉ giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn trước mắt, mà còn tạo nền tảng vững chắc để các doanh nghiệp phục hồi và phát triển bền vững trong dài hạn. Hơn nữa, việc thực hiện các chính sách hỗ trợ như vậy sẽ giúp tăng cường sự tin tưởng của cộng đồng doanh nghiệp vào các chính sách của Nhà nước và tạo động lực cho nền kinh tế phát triển mạnh mẽ.

Để chính sách tài chính thực sự trở thành “đòn bẩy” cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển bứt phá, cần có sự điều chỉnh theo hướng linh hoạt và sát thực tiễn hơn. Trong đó, cần tiếp tục đơn giản hóa thủ tục, điều kiện tiếp cận chính sách, lấy doanh nghiệp làm trung tâm, giảm bớt rào cản hành chính để chính sách đến được đúng đối tượng và đúng thời điểm.

Song song với đó, cần đẩy mạnh công tác truyền thông và tư vấn chính sách để doanh nghiệp hiểu đúng, hiểu đủ và chủ động tận dụng các cơ chế hỗ trợ hiện có. Nếu các chính sách tài chính được thiết kế linh hoạt, triển khai kịp thời và sát với thực tiễn hơn, sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa không chỉ vượt qua khó khăn trước mắt, mà còn có thể phát triển mạnh mẽ, đóng góp tích cực hơn cho tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới.

Văn Nam (ghi)

Ông Trần Đức Nghĩa - Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc tế Delta: Các chính sách tài chính hướng đến mục tiêu dài hạn

Ngày 4/5/2025, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW xác định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, đặt mục tiêu đến năm 2030 có 2 triệu doanh nghiệp và đến năm 2045 có 3 triệu doanh nghiệp. Trong cùng ngày 17/5/2025, Quốc hội và Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết để cụ thể hóa quyết sách của Đảng. Đây là những cơ sở pháp lý để các bộ, ngành và địa phương thực hiện các công việc cụ thể nhằm giải quyết khó khăn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Về mặt thể chế, chi phí tuân thủ tiếp tục là vấn đề lớn đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ngành Thuế và Hải quan vẫn tiếp tục đi đầu trong nỗ lực chung giải quyết các vấn đề này mà cụ thể là Luật Đầu tư sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 sẽ bãi bỏ giấy phép khai thuế hải quan, giải phóng nguồn lực của ngành Tài chính khỏi việc quản lý và cấp phép cho hơn 1.000 doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực này trên toàn quốc, mở rộng cơ hội gia nhập thị trường cho các doanh nghiệp mới. Ngành Thuế cũng thực hiện những nỗ lực chưa có tiền lệ để hỗ trợ các hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán và chuyển sang hình thức kê khai thuế dựa trên doanh thu thực tế. Đây là bước đi cần thiết để củng cố sự minh bạch của cả nền kinh tế.

Chính sách tiền tệ và tài khóa cũng đã được Quốc hội và Chính phủ đưa ra nhằm hỗ trợ cho sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cụ thể, các quy định về mua sắm công, chính sách giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8% tiếp tục được duy trì và ban hành chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho các doanh nghiệp mới thành lập. Các chính sách ưu đãi thuế nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo cũng được thực hiện để hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn trong dài hạn.

Tóm lại, những nỗ lực chung của toàn xã hội đang hướng đến mục tiêu cuối cùng là phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng và doanh nghiệp tư nhân nói chung trong những năm tới.

Các chính sách tài khóa cần tiếp tục hướng đến mục tiêu dài hạn là giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp để giúp doanh nghiệp có nguồn lực đầu tư vào đổi mới sáng tạo - đòn bẩy hiệu quả để các doanh nghiệp nhỏ và vừa bứt phá trong thời gian tới. Đây hoàn toàn là các vấn đề về thể chế và đã được lượng hóa trong Nghị quyết số 68-NQ/TW với mục tiêu rất rõ ràng là cắt giảm ít nhất 30% thời gian xử lý thủ tục hành chính, 30% điều kiện kinh doanh và 30% chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.

Để thực hiện các mục tiêu cụ thể ở trên thì các bộ, ngành và địa phương cần phải lĩnh xướng quá trình chuyển đổi số của toàn xã hội nhằm cắt giảm gánh nặng chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp. Ngành Hải quan và ngành Thuế là những ngành đi đầu trong công tác chuyển đổi số nhiều năm qua cần duy trì vị thế dẫn đầu để tiếp tục hỗ trợ cho sự phát triển của doanh nghiệp.

Việt Đức (ghi)