Sacombank bất ngờ chuyển địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 về Phú Thọ

(TBTCO) - Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2025 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, mã Ck: STB) sẽ diễn ra năm 2026 tại Khách sạn Sài Gòn – Phú Thọ, số 17A Trần Phú, Phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Bước sang năm 2026, Sacombank khẳng định tiếp tục theo đuổi chiến lược tăng trưởng an toàn, hiệu quả, minh bạch, bền vững và thận trọng, tập trung tái cấu trúc tài sản và nguồn vốn, phát triển các mảng kinh doanh lõi, tối ưu vận hành và quản trị chi phí hiệu quả. Ảnh tư liệu

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (SACOMBANK) công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2025 theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Theo đó, ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2025 là ngày thứ 2 (16/3/2026). Đại hội sẽ diễn ra theo hình thức họp trực tiếp vào 8h30 ngày 22/4/2026 (thứ 4) tại Khách sạn Sài Gòn – Phú Thọ, số 17A Trần Phú, Phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Đại hội lần này thu hút sự chú ý đặc biệt khi SACOMBANK đang ở giai đoạn “nước rút” thực hiện Đề án tái cơ cấu. Đồng thời, đánh dấu giai đoạn chuyển mình khi Ngân hàng vừa có sự xuất hiện của nhân tố lãnh đạo mới cùng hàng loạt thay đổi về nhận diện thương hiệu và chiến lược kinh doanh.

Phía Sacombank cho biết, việc lựa chọn địa điểm tổ chức tại Phú Thọ, thay vì các địa điểm quen thuộc trước đây, thể hiện sự bứt phá về tư duy và quyết tâm thay đổi mạnh mẽ, toàn diện về quan điểm quản trị, hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững và thận trọng, đảm bảo lợi ích tối đa cho khách hàng, đối tác và cổ đông.

Ngoài ra, địa điểm Phú Thọ còn mang ý nghĩa văn hóa khi cận kề Giỗ Tổ Hùng Vương, góp phần tạo nên chiều sâu ý nghĩa cho sự kiện, thể hiện sự trân trọng các giá trị truyền thống và tinh thần hướng về cội nguồn.

Theo thông tin công bố trước đó, tại đại hội lần này, Sacombank dự kiến bầu 4 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), trong đó một thành viên độc lập, cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2026.

Số liệu gần nhất cho thấy, vào giữa tháng 12/2025, khi quỹ đầu tư PYN Elite Fund (Phần Lan) bán bớt cổ phiếu để giảm tỷ lệ sở hữu xuống 4,86% thì Sacombank không có cổ đông sở hữu trên 5%. Người xếp thứ 2 là ông Dương Công Minh – Chủ tịch HĐQT STB khi sở hữu 3,32% vốn.

Hiện nay, Sacombank có 7 thành viên HĐQT, trong đó, ông Dương Công Minh giữ chức Chủ tịch. Trong 6 thành viên còn lại, bà Nguyễn Đức Thạch Diễm có đơn từ nhiệm từ giữa năm ngoái. Do Sacombank chưa tổ chức đại hội đồng cổ đông để thông qua việc miễn nhiệm, bà Diễm vẫn là thành viên HĐQT.

Sacombank đang trải qua đợt biến động mạnh nhân sự thượng tầng. Mốc thời gian bắt đầu từ ngày 23/12/2025, Ngân hàng này thông báo bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thụy làm Quyền Tổng giám đốc ngay sau khi ông thôi chức Chủ tịch LPBank. Phó Tổng giám đốc LPBank Nguyễn Thị Kiều Anh cũng sang Sacombank giữ chức vụ tương tự.

Sau đó, Sacombank đổi nhận diện thương hiệu. Đồng thời, ngân hàng đồng thời bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Hà Văn Trung giữ chức Phó Tổng giám đốc thường trực, còn ông Vũ Minh Quân từ vị trí Giám đốc Trung tâm xử lý nợ kiêm Trợ lý Chủ tịch HĐQT lên chức Phó Tổng giám đốc.

Về hoạt động kinh doanh, lợi nhuận trước thuế hợp nhất cả năm 2025 của Sacombank đạt 7.628 tỷ đồng, tương đương 52% kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.