Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm rời khỏi Sacombank kể từ ngày 17/6

(TBTCO) - Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia VINARE đặt mục tiêu đến năm 2025 loại bỏ hoàn toàn tái bảo hiểm cho dự án nhiệt điện than nước ngoài, hạn chế tái bảo hiểm than trong nước và vận chuyển than. Đồng thời, không đầu tư trái phiếu liên quan đến than và điện than, ưu tiên trái phiếu xanh và tích hợp tiêu chí ESG vào danh mục đầu tư.