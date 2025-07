Nâng hạng - giải pháp chiến lược để thu hút dòng vốn dài hạn, nâng cao tiêu chuẩn thị trường

Tính đến ngày 21/7/2025, chỉ số VN-Index đạt 1.485,05 điểm, tăng 7,9% so với cuối tháng trước và tăng 17,2% so với cuối năm 2024. Quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu 3 sàn HOSE, HNX và UPCOM ngày 21/7/2025 đạt 8.214,67 nghìn tỷ đồng (328,5 tỷ USD), tăng 14,5% so với cuối năm trước, tương đương 71,4% GDP ước tính năm 2024. Điều này cho thấy đầu tư chứng khoán đang dần khẳng định vai trò là một kênh đầu tư quan trọng và ngày càng thu hút sự tham gia rộng rãi từ công chúng.