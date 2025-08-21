Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2025 - 2030

(TBTCO) - Đảng ủy Chính phủ đã chỉ định 40 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2025 - 2030; chỉ định 13 đồng chí vào Ban Thường vụ. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Đảng uỷ, Bộ trưởng Bộ Tài chính được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng uỷ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Sáng 21/8, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030, đồng chí Trần Bảo Hoàng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Chính phủ đã công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về chỉ định nhân sự Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ mới.

Theo các Quyết định, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với 40 đồng chí, gồm:

Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với 40 đồng chí. Ảnh: Đức Thanh

1. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính

2. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tài chính

3. Đồng chí Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài chính

4. Đồng chí Cao Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính

5. Đồng chí Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Tài chính

6. Đồng chí Lê Tấn Cận, Thứ trưởng Bộ Tài chính

7. Đồng chí Bùi Văn Khắng, Thứ trưởng Bộ Tài chính

8. Đồng chí Đỗ Thành Trung, Thứ trưởng Bộ Tài chính

9. Đồng chí Nguyễn Đức Tâm, Thứ trưởng Bộ Tài chính

10. Đồng chí Hồ Sỹ Hùng, Thứ trưởng Bộ Tài chính

11. Đồng chí Đỗ Văn Trường, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính

12. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính

13. Đồng chí Phạm Đức Thắng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

14. Đồng chí Khổng Văn Ngư, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Tài chính

15. Đồng chí Phùng Quốc Chí, nguyên Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước.

16. Đồng chí Mai Xuân Thành, Cục trưởng Cục Thuế

17. Đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Cục trưởng Cục Hải quan

18. Đồng chí Trần Quân, Giám đốc Kho bạc Nhà nước

19. Đồng chí Lê Hồng Sơn, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

20. Đồng chí Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê

21. Đồng chí Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

22. Đồng chí Phạm Chí Thanh, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính

23. Đồng chí Trần Hào Hùng, Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu

24. Đồng chí Nguyễn Việt Hà, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số

25. Đồng chí Ngô Việt Trung, Cục trưởng Cục Quản lý giám sát bảo hiểm

26. Đồng chí Nguyễn Tấn Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý công sản

27. Đồng chí Đặng Quyết Tiến, Vụ trưởng Vụ Quốc phòng An ninh đặc biệt

28. Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Cục trưởng Cục Quản lý giá

29. Đồng chí Phan Thị Thu Hiền, Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước

30. Đồng chí Vũ Đức Hội, Vụ trưởng Vụ Các định chế tài chính

31. Đồng chí Dương Bá Đức, Vụ trưởng Vụ Phát triển hạ tầng

32. Đồng chí Hoàng Thái Sơn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế

33. Đồng chí Nguyễn Đào Tùng, Giám đốc Học viện Tài chính

34. Đồng chí Phạm Văn Hoành, Tổng Biên tập Báo Tài chính - Đầu tư

35. Đồng chí Chu Đức Lam, Vụ trưởng Vụ Tài chính kinh tế ngành.

36. Đồng chí Nguyễn Quốc Phương, Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại

37. Đồng chí Bùi Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và Kinh tế tập thể

38. Đồng chí Nguyễn Như Quỳnh, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế Tài chính

39. Đồng chí Nguyễn Thanh Đạm, Chủ tịch Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số điện toán Việt Nam

40. Đồng chí Lê Đôn, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính.

Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội. Ảnh: Đức Minh

Đồng thời, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ đã chỉ định Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với 13 đồng chí, gồm:

Đảng uỷ Chính phủ đã chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2025 - 2030; đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tài chính giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2025 - 2030; Đồng chí Đỗ Văn Trường giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2025 - 2030; đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2025 - 2030.