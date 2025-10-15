Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ TP. Hà Nội phiên trù bị:

Tại phiên trù bị, đại hội đã thông qua chương trình làm việc của phiên trù bị; bầu Đoàn Chủ tịch gồm 16 đồng chí, Đoàn Thư ký gồm 3 đồng chí và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 7 đồng chí. Đại hội đã thông qua Chương trình làm việc phiên chính thức và quy chế làm việc của Đại hội; nghe phổ biến các quy định về bầu cử trong Đảng; nghe Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và thực hiện một số nội dung quan trọng khác để chuẩn bị cho phiên chính thức của Đại hội.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Báo cáo phản ánh chân thực, khách quan và toàn diện ý kiến của 2.130 tổ chức cơ sở Đảng và 136 Đảng bộ trực thuộc Thành ủy Hà Nội. Các ý kiến thể hiện tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc của cán bộ, đảng viên Thủ đô đối với đường lối, chủ trương của Đảng.

Các đại biểu thông qua Chương trình làm việc phiên chính thức và quy chế làm việc của Đại hội. Ảnh: Thanh Hải

Đa số ý kiến thống nhất cao với nội dung các dự thảo văn kiện, đánh giá dự thảo các văn kiện được chuẩn bị công phu, khoa học, đổi mới và toàn diện, thể hiện tầm nhìn chiến lược và tư duy phát triển bền vững.

Hình thức, kết cấu, bố cục dự thảo các văn kiện được đánh giá chặt chẽ, hợp lý, bảo đảm tính khái quát và định hướng cao; nội dung quán triệt sâu sắc Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, khẳng định kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đồng thời thể hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Dự thảo các văn kiện kết tinh sự hòa quyện giữa lý luận và thực tiễn 40 năm đổi mới, phản ánh ý chí, nguyện vọng, niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội, khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Bên cạnh đó, các ý kiến góp ý cũng thẳng thắn chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân, đồng thời đề xuất định hướng, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực cho giai đoạn phát triển tiếp theo của đất nước.

Cũng trong phiên trù bị, đại hội đã thông báo danh sách 11 đoàn đại biểu đồng thời là 11 tổ thảo luận. Ngay trong buổi chiều, các tổ đại biểu đã họp để phổ biến nội dung, phân công nhiệm vụ và chuẩn bị cho phiên chính thức./.