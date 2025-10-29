Đảng ủy Bộ Tài chính quán triệt một số văn bản mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng

(TBTCO) - Chiều 29/10/2025, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị quán triệt một số văn bản mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đồng chí Hoàng Đăng Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến, kết nối tới hơn 2.700 điểm cầu trên toàn quốc.

Tham dự tại điểm cầu Bộ Tài chính có đồng chí Đỗ Văn Trường - Phó Bí thư Chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính; đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan - Phó Bí thư Chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính; cùng các đại biểu là đại biểu là lãnh đạo, cán bộ, công chức các Ban tham mưu, giúp việc thuộc Đảng ủy Bộ; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và cộng tác viên dự luận xã hội cấp Đảng ủy Bộ; cán bộ chuyên trách công tác đảng; cán bộ làm công tác xây dựng đảng của các Đảng bộ, Chi bộ, Đảng bộ bộ phận trực thuộc.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Bộ Tài chính. Ảnh: Đức Minh

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Hoàng Đăng Quang phổ biến những nội dung mới của 3 quy định, gồm: Quy định số 368-QĐ/TW, ngày 8/9/2025 của Bộ Chính trị về danh mục vị trí chức danh, nhóm chức danh, chức vụ lãnh đạo của hệ thống chính trị; Quy định số 377-QĐ/TW ngày 08/10/2025 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, tạm đình chỉ công tác, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ; Kết luận số 198-KL/TW ngày 8/10/2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đánh giá đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị.

Các đại biểu nghe quán triệt các quy định mới của Trung ương. Ảnh: Đức Minh

Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã giới thiệu 3 quy định của Trung ương, gồm: Quy định số 365-QĐ/TW, ngày 30/8/2025 của Bộ Chính trị về tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và khung tiêu chuẩn chức danh cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp; Quy định số 366-QĐ/TW, ngày 30/8/2025 của Bộ Chính trị về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; Quy định số 367-QĐ/TW ngày 4/9/2025 của Bộ Chính trị về một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.

Tại hội nghị, đại biểu ở các điểm cầu đã đóng góp ý kiến liên quan đến các văn bản mới của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng; nêu các thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Đăng Quang đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung quy định, kết luận của Trung ương Đảng.

Trên cơ sở quy định từ các văn bản, các địa phương, đơn vị cần kịp thời quán triệt đầy đủ trong cán bộ, đảng viên; đồng thời, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh./.