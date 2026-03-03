Chứng khoán phái sinh ngày 3/3: Giá hợp đồng lao dốc theo VN30, chênh lệch âm hơn 7 điểm

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán ngày 3/3 nối tiếp đà giảm. Trạng thái chênh lệch dương không còn được duy trì khi toàn bộ 8/8 hợp đồng tương lai đều đồng loạt giảm sâu.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, hợp đồng tương lai dựa trên VN30 kỳ hạn gần nhất (41I1G3000) đóng cửa tại 1.952,0 điểm, giảm mạnh -3,13% so với phiên trước. Mức giảm sâu hơn chỉ số cơ sở khiến chênh lệch chuyển sang âm -7,35 điểm so với VN30, khác với trạng thái chênh lệch dương được duy trì ở nhiều phiên trước đó.

Tâm lý của các nhà đầu tư trên thị trường phái sinh thận trọng, thậm chí bi quan hơn, so với thị trường cơ sở. Các hợp đồng kỳ hạn xa hơn cũng duy trì trạng thái chiết khấu, với basis âm dao động từ -4,35 điểm đến -8,35 điểm.

Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường tăng mạnh 35,4% so với phiên trước, cho thấy hoạt động đầu cơ gia tăng rõ rệt trong bối cảnh biến động lớn. Dòng tiền ưu tiên lựa chọn theo phe Short khi VN30 suy yếu nhanh, trái ngược với kỳ vọng ở phiên trước đó khi thị trường còn nhen nhóm khả năng hồi phục. Khối lượng mở (OI) của hợp đồng 41I1G3000 đạt 33.009 hợp đồng, giảm so với trước nhưng vẫn duy trì ở mức cao.

Theo chuyên gia từ Chứng khoán SHS, xu hướng ngắn hạn của 41I1G3000 suy yếu đáng kể khi đánh mất vùng hỗ trợ tâm lý 2.000 điểm, qua đó kéo ngưỡng hỗ trợ gần nhất về nằm quanh 1.930 điểm.

Chênh lệch giữa giá hợp đồng tương lai và chỉ số cơ sở trở lại trạng thái âm

Trên thị trường chứng khoán cơ sở, áp lực điều chỉnh tiếp diễn khiến VN30-Index giảm hơn 5 điểm sau khoảng một giờ giao dịch đầu phiên, đồng thời hình thành chuỗi 3 phiên giảm liên tiếp. Dù dòng tiền vẫn duy trì tại nhóm năng lượng, lực bán lan rộng ở phần lớn các nhóm ngành khác khiến chỉ số không giữ được mốc hỗ trợ 2.000 điểm ngay phiên sáng. Đà trượt dài nhanh hơn khi lực bán tiếp tục áp đảo, VHM và VIC giảm sàn, trong khi nhóm ngân hàng như BIDV (BID) và Techcombank (TCB) cũng mất gần 4%.

Kết phiên, VN30-INdex giảm 51,4 điểm xuống 1.959,35 điểm với chỉ 6 mã tăng và 24 mã giảm. Thanh khoản ở mức cao với giá trị giao dịch duy trì quanh 24.550 tỷ đồng./.