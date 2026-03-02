Chứng khoán ngày 2/3: Thanh khoản tăng vọt, VN-Index lùi sâu trước áp lực bán cuối phiên

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (2/3) vừa trải qua một phiên giao dịch nhiều biến động khi áp lực bán gia tăng trên diện rộng. Dù thị trường có thời điểm hồi phục khá tích cực giúp VN-Index "nhuộm" sắc xanh, tuy nhiên lực cung dâng cao về cuối phiên chiều đã khiến đà hồi phục không thể duy trì.

VN-Index giảm hơn 34 điểm

Thị trường bắt đầu tháng 3/2026 với thông tin tiêu cực từ địa chính trị thế giới. Điều này dẫn đến thị trường chứng khoán thế giới giảm mạnh. Giá dầu, giá vàng, bạc.. tăng mạnh. VN-Index cũng chịu áp lực bán mạnh khi gặp vùng đỉnh cũ quanh 1.900 điểm. Trong phiên, VN-Index có thời điểm tăng giá nhẹ, tuy nhiên áp lực bán mạnh gia tăng trong phiên chiều. Kết phiên VN-Index giảm -34,23 điểm (-1,82%) về mức 1.846,50 điểm, chịu áp lực kiểm định lại vùng hỗ trợ tâm lý quanh 1.800 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 2/3

Các cổ phiếu tăng điểm trong phiên ngày 2/3 có: GAS (+6,95), GVR (+7), BSR (+6,89), PLX (+6,9), POW (+6,9)…Các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VIC (-2,79), VHM (-6,94), BID (-5,64), CTG (-3,66), TCB (-4,41)…

Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 106 mã tăng giá, 31 mã giữ giá tham chiếu và có 244 mã giảm giá.

Đây cũng là ngày giao dịch kém tích cực của thị trường khi độ mở nghiêng về sắc đỏ với 14/21 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Dầu khí, phân bón và điện là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, bất động sản, công nghệ viễn thông và hàng không là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong hôm nay.

Cũng trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 có diễn biến tiêu cực khi giảm -51 điểm, về mức 2.010,75 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm phần nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá khi có 25 mã giảm giá và 5 mã tăng giá.

VN-Index có phiên đột biến về thanh khoản khi khối lượng khớp lệnh cao hơn ( 70,8%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 1.551 triệu cổ phiếu ( 67,02%), tương đương giá trị đạt 47.381 tỷ đồng ( 57,48%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tương tự khi cùng giảm điểm. Trong đó, HNX-Index giảm -3,82 điểm, về mức 259 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm -0,6 điểm, về mức 128,71 điểm.

Tận dụng nhịp điều chỉnh của thị trường trong phiên chiều, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt 762 tỷ đồng. HPG 387 tỷ đồng, SSI 213 tỷ đồng và MWG 204 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, VCB -193 tỷ đồng, POW -185 tỷ đồng, CTG -109 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 22 tỷ đồng.

Tín hiệu bán áp đảo và khả năng sẽ còn tiếp diễn

Phiên sáng ghi nhận đà phục hồi rất tích cực bất chấp những căng thẳng tại khu vực Trung Đông bủa vây tâm lý giao dịch thị trường. Tuy nhiên, VN-Index ngay lập tức “quay xe”, đành chịu trận trước áp lực bán ồ ạt vào khoảng 30 phút cuối phiên chiều và đánh mất gần như toàn bộ thành quả “rút chân” trong buổi sáng.

Được kỳ vọng sẽ hưởng lợi lớn từ cuộc xung đột vũ trang khu vực vùng Vịnh, mọi sự chú ý đổ dồn vào nhóm cổ phiếu dầu khí, phân bón và vận tải biển khi sắc tím xuất hiện rải rác ở những cái tên PVD, PLX, BSR; DCM, DPM; VOS, HAH, PVP… Ở chiều ngược lại, phần còn lại của thị trường trải qua diễn biến giao dịch không mấy dễ chịu khi áp lực bán càng về cuối phiên càng mạnh mẽ và ngay cả những bluechip được kỳ vọng là bệ đỡ cũng chẳng thể cứu vãn thị trường khỏi đà giảm, phải kể đến như VHM (-6.94%), BID (-5.64%) và TCB (-4.41%).

VN-Index có phiên giảm mạnh trong ngày giao dịch đầu tuần. Ảnh: T.L

Bất động sản là nhóm chịu áp lực bán mạnh nhất, đặc biệt ở các mã liên quan đến Tập đoàn Vingroup. VIC giảm gần 3%, còn VHM chạm giá sàn và dư bán gần 1 triệu đơn vị. Cả hai lần lượt chia nhau vị trí đứng đầu danh sách những mã tác động tiêu cực nhất đến VN-Index. Cổ phiếu của các chủ đầu tư bất động sản khác như NVL, NLG, PDR... cũng mất 4% trở lên.

Ở nhóm ngân hàng, lực bán tập trung vào các mã vốn hóa lớn như BID, CTG, TCB, HDB, VCB với mức điều chỉnh trên 3%. STB là đại diện hiếm hoi của nhóm này tăng điểm, góp phần kìm đà giảm của chỉ số chung.

Nhóm chứng khoán đối mặt áp lực xả hàng quyết liệt. VIX mất gần 5%, sau đó đến các mã vốn hóa nhỏ như VDS, AGR, ORS. Sắc đỏ cũng áp đảo trong nhóm thép. HSG dẫn đầu biên độ điều chỉnh với 2,8%, sau đó đến NKG và HPG dao động 1-2%.

Dầu khí là nhóm ngành duy nhất lội ngược dòng thị trường do giá dầu tăng vọt khi chiến sự nổ ra. Toàn bộ cổ phiếu dầu khí, từ vốn hóa lớn đến nhỏ, như GAS, PLX, BSR, OIL, POW, PVD đều chạm trần và không có bên bán.

Xung đột đang diễn ra ở Trung Đông đã tác động khá tiêu cực đến thị trường tài chính thế giới trong ngày giao dịch hôm nay. Chứng trường Việt cũng không ngoại lệ với phiên giảm mạnh trong ngày giao dịch đầu tuần. VN-Index bị bủa vây bởi áp lực bán ngay khi mở cửa khiến thị trường giảm sâu và đóng cửa ở mức gần thấp nhất ngày.

Thanh khoản phiên hôm nay cũng tăng rất mạnh với khối lượng khớp lệnh vượt ( 70,8%) so với mức bình quân 20 phiên. Giảm sâu với thanh khoản tăng cao đang cho thấy tín bán áp đảo và khả năng sẽ còn tiếp diễn trong phiên tiếp theo. Ngưỡng hỗ trợ (1.824- 1.835) được kỳ vọng sẽ cản đà giảm trong đợt điều chỉnh này và không loại trừ khả năng sẽ có đợt phục hồi tăng điểm trở lại. Vì vậy, cần hạn chế việc hoảng loạn bán tháo trong những phiên tiếp theo khi VN-Index điều chỉnh về vùng hỗ trợ trên, thậm chí có thể mở thêm vị thế, tăng thêm tỷ trọng ở những mã đang có lợi nhuận trong danh mục ở ngưỡng hỗ trợ (1.824 - 1.835) điểm./.