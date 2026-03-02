(TBTCO) - Saigonres ấn định ngày 23/3/2026 là thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025, dự kiến tổ chức trong tháng 4 tới.

Tổng Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn (Saigonres, mã Ck: SGR) vừa công bố ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2025. Theo đó, ngày 23/3/2026 được xác định là thời điểm thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ; mỗi cổ phiếu tương ứng một quyền biểu quyết.

ĐHĐCĐ dự kiến tổ chức trong tháng 4/2026, thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được thông báo trong thư mời gửi tới cổ đông. Nội dung họp bao gồm các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ theo quy định.

Song song với công tác chuẩn bị đại hội, doanh nghiệp cũng thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ số Vạn Xuân nhằm triển khai dự án Khu công nghệ thông tin tập trung Yên Bình tại tỉnh Thái Nguyên. Saigonres dự kiến góp 339,2 tỷ đồng, tương đương 64% vốn điều lệ tại pháp nhân mới, qua đó nắm quyền chi phối hoạt động.

Dự án Khu công nghệ thông tin tập trung Yên Bình có quy mô 197,6 ha, nằm trên địa bàn phường Vạn Xuân và xã Điềm Thụy, tỉnh Thái Nguyên, với tổng mức đầu tư 3.534 tỷ đồng. Về pháp lý, dự án đã được cơ quan chức năng phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 vào tháng 11/2024 và chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 9/2025.

Theo kế hoạch, dự án triển khai từ năm 2025 đến hết quý III/2028, thời hạn hoạt động 50 năm. Khi đi vào vận hành, khu công nghệ này được kỳ vọng thu hút khoảng 2 - 4 tỷ USD vốn đầu tư thứ cấp trong 5 - 7 năm đầu, góp phần bổ sung hạ tầng công nghệ tại khu vực phía Bắc.

Về kết quả kinh doanh, năm 2025, Saigonres ghi nhận doanh thu 337 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 159 tỷ đồng; chi phí đầu tư trong năm ở mức 198,2 tỷ đồng. Bước sang năm 2026, doanh nghiệp đặt tổng mức đầu tư 3.850 tỷ đồng, hướng tới mục tiêu doanh thu 1.380 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 380 tỷ đồng trên cơ sở nguồn lực tài chính đã hoạch định.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên giao dịch ngày 2/3, cổ phiếu SGR dừng ở mức 16.750 đồng/cổ phiếu, qua đó đưa vốn hóa thị trường của Saigonres lên trên 1.170 tỷ đồng.