Chứng khoán phái sinh ngày 2/3: Sắc đỏ bao trùm, chênh lệch trở lại trạng thái dương

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán cơ sở và chứng khoán phái sinh đồng loạt chìm trong sắc đỏ. Tuy nhiên, với mức giảm khiêm tốn hơn, đa phần các hợp đồng tương lai hôm nay đều có mức chênh lệch dương.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, hợp đồng tương lai VN30 kỳ hạn gần nhất (41I1G3000) đóng cửa tại 2.015,0 điểm, giảm 1,82% so với phiên trước. Dù giảm mạnh, mức giảm của hợp đồng tương lai vẫn "khiêm tốn" hơn nhiều so với cú lao dốc của chỉ số cơ sở. Nhờ vậy, chênh lệch giữa giá hợp đồng tương lai và chỉ số cơ sở đảo chiều sang trạng thái dương +4,25 điểm. Các hợp đồng tương lai VN30 kỳ hạn xa hơn đều đồng loạt ghi nhận mức chênh lệch dương từ +4,65 đến +7,35 điểm.

Đối với các hợp đồng tương lai VN100, giá hợp đồng tương lai VN100 đáo hạn tháng 3/2026 cũng giảm khá mạnh (-1,89%). Nhờ giảm ít hơn chỉ số cơ sở, chênh lệch âm được thu hẹp. Trong khi, tại các hợp đồng đáo hạn tháng 4/2026 và tháng 6/2026, giá nhỉnh nhẹ so với chỉ số VN100-Index.

Đáng chú ý, tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường phái sinh tăng 15,4% so với phiên trước, cho thấy mức độ tham gia đã gia tăng đáng kể trong bối cảnh thị trường biến động mạnh. Khối lượng mở (OI) của hợp đồng 41I1G3000 đạt gần 34.100 hợp đồng, cũng tăng mạnh gần 11% so với hôm qua.

Giao dịch sôi động trên thị trường chứng khoán phái sinh phiên 2/3. (Tùng Linh tổng hợp)

Trong phiên giao dịch đầu tuần, tâm lý tiêu cực đã bao trùm thị trường ngay từ những phút mở cửa. Tình hình leo thang căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông với cuộc tấn công diễn ra sáng 28/2/2026 theo giờ Iran đã ảnh hưởng mạnh đến tâm lý nhà đầu tư. Thanh khoản tăng cao so với phiên trước phản ánh hoạt động bán cắt lỗ và cơ cấu danh mục diễn ra quyết liệt trong bối cảnh rủi ro thông tin bất ngờ. VN30-Index có thời điểm lao dốc về sát mốc 1.969 điểm trong buổi sáng. Sau đó, thị trường ghi nhận nhịp hồi đáng kể, thậm chí có lúc vượt tham chiếu nhờ lực cầu bắt đáy xuất hiện.

Tuy nhiên, sắc đỏ quay trở lại trong nửa cuối phiên chiều khi áp lực cung gia tăng trở lại, kéo chỉ số giảm mạnh. Kết phiên, VN30-Index đóng cửa 2.010,75 điểm, giảm -2,47% so với hôm qua. VN100-Index cũng giảm -2,32%, về 1.903,50 điểm.

Theo chuyên gia từ Chứng khoán SHS, các nhà giao dịch tăng các vị thế đầu cơ, bán trong phiên khi VN30 giảm mạnh. Với mức chênh lệch dương, phần nào xuất hiện kỳ vọng VN30-Index có thể phục hồi sau giảm điểm. Xu hướng ngắn hạn của hợp đồng 41I1G3000 kiểm tra lại hỗ trợ quanh 2.000 điểm./.