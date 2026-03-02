VN-Index rung lắc khi tiệm cận đỉnh 1.900 điểm

(TBTCO) - Tâm lý thận trọng trên thị trường quốc tế và đà tăng của giá dầu có thể khiến VN-Index đối diện nhịp điều chỉnh kỹ thuật ngắn hạn khi tiến sát vùng đỉnh lịch sử 1.900 - 1.920 điểm. Dòng tiền được dự báo phân hóa, nghiêng về nhóm năng lượng và hóa chất.

Theo phân tích của Công ty Chứng khoán VPBank (VPBankS), bối cảnh quốc tế tuần qua ghi nhận nhiều diễn biến phức tạp, qua đó tác động nhất định tới tâm lý nhà đầu tư trên các thị trường tài chính. Xu hướng thận trọng gia tăng khiến dòng tiền toàn cầu có dấu hiệu dịch chuyển sang các tài sản an toàn hơn, làm gia tăng khả năng điều chỉnh ngắn hạn của các chỉ số lớn như S&P 500, Nasdaq hay Dow Jones với biên độ 1 - 2% hoặc cao hơn trong những phiên nhạy cảm.

Trong bối cảnh đó, nhóm cổ phiếu hàng không, logistics và tài chính có thể chịu áp lực chốt lời, trong khi các lĩnh vực gắn với quốc phòng và năng lượng thường thu hút dòng tiền nhờ kỳ vọng hưởng lợi từ biến động giá hàng hóa.

Xu hướng thận trọng gia tăng khiến dòng tiền toàn cầu có dấu hiệu dịch chuyển sang các tài sản an toàn hơn. Ảnh minh hoạ.

Thống kê các biến động địa chính trị lớn trong khu vực Trung Đông, khu vực Vùng Vịnh và Nga - Ukraine cho thấy, tác động đến thị trường chứng khoán toàn cầu chủ yếu mang tính ngắn hạn, thường kéo dài từ vài phiên đến vài tuần đầu tiên. Phản ứng phổ biến là điều chỉnh tạm thời do lo ngại giá dầu leo thang, áp lực lạm phát và rủi ro địa chính trị.

Đối với Việt Nam, VN-Index nhìn chung ít chịu ảnh hưởng trực tiếp so với các chỉ số lớn trên thế giới. Phản ứng thường giới hạn trong 1 - 2 phiên với mức biến động dưới 1%, trừ những thời điểm chịu tác động cộng hưởng từ tỷ giá và xu hướng bán ròng của khối ngoại. Diễn biến ngày 13/4/2024 là ví dụ điển hình khi áp lực tỷ giá và hoạt động cơ cấu danh mục của nhà đầu tư nước ngoài khiến thị trường giảm mạnh hơn thông lệ. Dù vậy, các cú sốc cục bộ thường được thị trường “hấp thụ” tương đối nhanh nếu không tạo ra rủi ro hệ thống.

Trong tuần từ 2 - 6/3/2026, VPBankS cho rằng, VN-Index có thể đối diện áp lực rung lắc ngắn hạn nếu tâm lý thận trọng tiếp tục chi phối thị trường quốc tế và giá dầu duy trì xu hướng tăng mạnh. Giá dầu Brent đã tăng đáng kể và có khả năng biến động mạnh hơn trong trường hợp nguồn cung toàn cầu bị gián đoạn, qua đó tác động đến kỳ vọng lạm phát và dòng vốn.

Trong bối cảnh VN-Index đang tiệm cận vùng đỉnh lịch sử 1.900 - 1.920 điểm, khả năng xuất hiện nhịp điều chỉnh kỹ thuật về vùng 1.850 - 1.870 điểm, thậm chí 1.800 -1.830 điểm nếu áp lực bán lan rộng, là kịch bản cần được lưu ý. Tuy nhiên, mức giảm được dự báo không quá lớn và chủ yếu mang tính ngắn hạn, với khả năng hồi phục nếu các yếu tố bên ngoài sớm ổn định.

Về cơ cấu ngành, nhóm dầu khí và năng lượng được đánh giá hưởng lợi rõ nét khi giá dầu tăng, nhờ biên lợi nhuận cải thiện và triển vọng thúc đẩy các dự án thượng nguồn, hạ tầng khí. Một số doanh nghiệp như GAS, BSR, PVS, PVD, PVC, OIL, PLX thường ghi nhận diễn biến tích cực trong các giai đoạn giá dầu đi lên và có thể trở thành điểm tựa cho thị trường.

Nhóm hóa chất, đặc biệt là phân bón như DPM, DCM, BFC, CSV, cũng có thể phản ứng tích cực nhờ yếu tố giá nguyên liệu. Bên cạnh đó, cảng biển và logistics như GMD, PVT, HAH được kỳ vọng hưởng lợi gián tiếp nếu nhu cầu vận tải năng lượng và điều chỉnh tuyến hàng hải gia tăng.

Ở chiều ngược lại, các ngành nhạy cảm với chi phí đầu vào và áp lực lạm phát như tiêu dùng, sản xuất và vận tải đường bộ có thể chịu tác động nếu giá nhiên liệu trong nước điều chỉnh tăng. Dù vậy, triển vọng chung của thị trường Việt Nam vẫn phụ thuộc chủ yếu vào yếu tố nội tại và dòng vốn, trong khi tác động từ bên ngoài phần lớn mang tính tâm lý và ngắn hạn./.