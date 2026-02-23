Điểm tên 3 nhóm ngành dẫn dắt thị trường sau Tết Nguyên đán

(TBTCO) - Thống kê dài hạn cho thấy, VN-Index có xu hướng cải thiện khi bước sang tháng giao dịch đầu năm. Trong bối cảnh đó, nhóm chứng khoán, dầu khí, hóa chất và khai khoáng thường ghi nhận hiệu suất vượt trội trên thị trường.

Theo ông Nguyễn Thế Minh - Giám đốc Khối Nghiên cứu và Phát triển khách hàng cá nhân, Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, dựa trên dữ liệu thống kê giai đoạn 2001 - 2025, thị trường chứng khoán Việt Nam thường ghi nhận diễn biến tích cực sau kỳ nghỉ Tết, đặc biệt khi kéo dài thời gian quan sát lên một tháng.

Cụ thể, sau một tuần giao dịch đầu năm, VN-Index có mức biến động trung bình giảm nhẹ 0,21%, trung vị giảm 0,98% và xác suất tăng đạt 40%. Sau hai tuần, mức biến động trung bình là -0,43%, song trung vị đã chuyển sang tăng 0,39%, với xác suất tăng lên 56%. Đáng chú ý, sau một tháng, chỉ số ghi nhận mức tăng trung bình 0,84%, trung vị tăng 0,55% và xác suất tăng đạt 60%, cho thấy xu hướng cải thiện rõ nét khi thị trường bước qua giai đoạn khởi động đầu năm.

Đồ hoạ: Thu Hương.

Ở cấp độ ngành, thống kê giai đoạn 2018 - 2025 cho thấy, sự phân hóa khá rõ giữa các nhóm cổ phiếu trong tháng giao dịch đầu năm. Nhóm chứng khoán, dầu khí, hóa chất, khai khoáng và thép thường nằm trong số những ngành có hiệu suất nổi trội. Trong đó, nhóm chứng khoán có mức tăng trung bình 5,91% sau một tháng, trung vị lên tới 9,34% và xác suất tăng 75%.

Nhóm sản xuất dầu khí và thiết bị, dịch vụ dầu khí cũng duy trì đà tăng đáng kể, mức tăng trung bình dao động từ 7 - 8% sau một tháng, xác suất tăng phổ biến 75 - 87,5%. Tương tự, nhóm hóa chất và khai khoáng ghi nhận mức tăng trung bình lần lượt 7,43% và 10,97% sau một tháng, xác suất tăng ở mức cao, trong khi nhóm thép cũng có xu hướng cải thiện tích cực.

Bên cạnh đó, một số ngành mang tính phòng thủ hoặc gắn với nhu cầu tiêu dùng thiết yếu như ngân hàng, dược phẩm, tiện ích, hàng gia dụng và thiết bị y tế cũng cho thấy xác suất tăng tương đối ổn định trong tháng đầu năm, phổ biến quanh 62,5 - 87,5%, dù mức tăng trung bình không quá đột biến. Ngược lại, các ngành như đồ uống, du lịch và giải trí, hàng tiêu khiển, bán lẻ hay thiết bị điện thường có xu hướng đi ngang hoặc giảm điểm trong giai đoạn sau Tết, phản ánh sự dịch chuyển dòng tiền sang các nhóm mang tính chu kỳ hoặc hưởng lợi từ kỳ vọng tăng trưởng đầu năm.

Tổng hợp các số liệu cho thấy, dù thị trường có thể biến động nhẹ trong một đến hai tuần đầu sau kỳ nghỉ, xác suất tăng điểm của VN-Index và nhiều nhóm ngành chủ chốt thường cải thiện khi bước sang tháng giao dịch đầu năm. Điều này phần nào chứng minh rằng giai đoạn sau Tết vẫn là thời điểm đáng chú ý về mặt xu hướng, song sự phân hóa giữa các nhóm ngành đòi hỏi nhà đầu tư cần lựa chọn kỹ lưỡng thay vì kỳ vọng vào mức tăng đồng thuận trên diện rộng./.