Việt Nam khẳng định nỗ lực minh bạch thuế

(TBTCO) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định, Việt Nam đang tích cực hoàn thiện chính sách thuế theo chuẩn mực quốc tế và tích cực triển khai các khuyến nghị quốc tế về minh bạch, trao đổi thông tin thuế; đồng thời sẵn sàng phối hợp với EU để bảo đảm đánh giá khách quan, thúc đẩy hợp tác và tạo môi trường đầu tư minh bạch, ổn định.

Ngày 22/2, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc ngày 17/2/2026, căn cứ kết quả rà soát đồng cấp về trao đổi thông tin về thuế của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đối với Việt Nam trong niên độ 2021 - 2023, Liên minh châu Âu (EU) đã thêm Việt Nam vào danh sách các khu vực không hợp tác về thuế, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nhấn mạnh: “Là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Việt Nam luôn coi trọng việc hợp tác, trao đổi với OECD, nhất là trong việc bảo đảm tính minh bạch và hiệu quả của hệ thống thuế. Qua đó, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh ổn định, minh bạch và thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng. Ảnh: BNG

Bà Phạm Thu Hằng cho biết, ngay trong quá trình rà soát đồng cấp về trao đổi thông tin về thuế của OECD, Việt Nam đã tiếp thu, sửa đổi và gần đây đã bổ sung nhiều văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế, tài chính, quản trị doanh nghiệp, như Luật Quản lý thuế, Luật Doanh nghiệp, Nghị định số 168/2025/NĐ-CP về quản lý doanh nghiệp. Qua đó giúp nâng cao mức độ tuân thủ các chuẩn mực quốc tế về minh bạch và trao đổi thông tin về thuế.

Hiện nay, Chính phủ Việt Nam đang xây dựng và triển khai Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện các khuyến nghị của Diễn đàn toàn cầu về minh bạch và trao đổi thông tin về thuế của OECD, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thuế với các đối tác, trong đó có EU.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định: “Trên tinh thần quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - EU, Việt Nam sẵn sàng trao đổi, chia sẻ và hợp tác chặt chẽ, có trách nhiệm với Hội đồng châu Âu và các nước thành viên EU về những kết quả đạt được của Việt Nam trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách theo hướng đồng bộ, minh bạch, công bằng, phù hợp với các chuẩn mực và thông lệ quốc tế. Từ đó giúp có đánh giá khách quan, toàn diện hơn, cũng như thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và các đối tác châu Âu vì phát triển và thịnh vượng chung”./.