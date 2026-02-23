Giá vàng hôm nay ngày 23/2: Doanh nghiệp lớn đồng loạt giữ nguyên mức niêm yết

(TBTCO) - Giá vàng ngày 23/2 duy trì ổn định, vàng miếng dao động phổ biến quanh 176 - 181 triệu đồng/lượng, trong khi phân khúc vàng nhẫn cũng không ghi nhận biến động.

Giá vàng trong nước

Theo ghi nhận của phóng viên, rạng sáng ngày 23/2, giá vàng trong nước duy trì trạng thái đi ngang khi giá niêm yết tại phần lớn doanh nghiệp kinh doanh lớn không ghi nhận biến động so với phiên liền trước. Ở phân khúc vàng miếng, các thương hiệu như PNJ, Bảo Tín Minh Châu và SJC giữ nguyên mức giá giao dịch, phổ biến quanh ngưỡng 178 - 181 triệu đồng/lượng cho cả hai chiều mua vào và bán ra. So với phiên trước đó, mặt bằng giá tại các đơn vị này không có sự điều chỉnh.

Diễn biến giá vàng trong nước tính đến rạng sáng ngày 23/2. Nguồn: PV tổng hợp.

Cùng diễn biến, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý và DOJI cũng giữ nguyên giá vàng miếng so với phiên trước. Hiện vàng miếng tại hai doanh nghiệp này được giao dịch phổ biến trong khoảng 176 - 179 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán, không ghi nhận thay đổi về mức niêm yết.

Không chỉ vàng miếng, phân khúc vàng nhẫn trong nước cũng duy trì mức giá ổn định. Tại SJC, giá vàng nhẫn được niêm yết khoảng 177,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 180,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, tương đương với mức của phiên trước đó. PNJ cũng giữ nguyên giá vàng nhẫn, hiện giao dịch ở mức 177,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 180,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra, không ghi nhận biến động.

Ở chiều khác, DOJI tiếp tục duy trì giá vàng nhẫn so với phiên liền trước, niêm yết ở mức 175,6 triệu đồng/lượng mua vào và 178,6 triệu đồng/lượng bán ra. Tương tự, Phú Quý không điều chỉnh giá, giao dịch quanh vùng 175,7 - 178,7 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu cũng giữ nguyên mức giá ở cả hai chiều ở ngưỡng 178 triệu đồng/lượng mua vào và 181 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng thế giới

Rạng sáng 23/2, giá vàng thế giới giao dịch quanh 5.106 USD/ounce, duy trì trên ngưỡng 5.100 USD/ounce khi bước vào tuần mới. Quy đổi theo tỷ giá niêm yết tại Vietcombank và chưa bao gồm thuế, phí, mức giá này tương đương khoảng 161 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng trong nước 20 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Kim loại quý khởi động tuần mới trong trạng thái vững giá sau khi tăng mạnh vào cuối tuần trước. Diễn biến leo thang căng thẳng tại Trung Đông đã kích hoạt nhu cầu tìm kiếm tài sản trú ẩn, giúp vàng được mua lên và áp sát vùng kháng cự quan trọng 5.100 USD/ounce. Đà tăng được duy trì sang đầu tuần khi lực cầu phòng ngừa rủi ro vẫn hiện hữu.

Kết quả khảo sát vàng hằng tuần của Kitco News cho thấy tâm lý tích cực đã quay trở lại với giới phân tích Phố Wall, trong khi nhà đầu tư Main Street tiếp tục nghiêng về kịch bản giá đi lên tuần thứ ba liên tiếp. Sự đồng thuận tương đối này đang tạo nền tảng tâm lý hỗ trợ cho thị trường.

Ông James Stanley - Chiến lược gia cao cấp tại Forex.com, cho rằng xu hướng ngắn hạn đang nghiêng về phía tăng giá khi mô hình tam giác tăng dần hình thành trên biểu đồ kỹ thuật. Theo ông, 5.100 USD/ounce là mốc then chốt, nếu được chinh phục dứt khoát sẽ mở ra dư địa cho một nhịp bứt phá mới.

Cùng quan điểm, ông Rich Checkan - Chủ tịch kiêm CEO Asset Strategies International, nhận định nhịp điều chỉnh gần đây chỉ mang tính tạm thời trong xu hướng tăng lớn hơn. Ông cho rằng dòng tiền phòng thủ vẫn chưa rời khỏi thị trường và có thể tiếp tục nâng đỡ giá trong bối cảnh bất định địa chính trị chưa hạ nhiệt.

Ở góc nhìn khác, ông John Weyer từ Walsh Trading đánh giá phản ứng giá trước các thông tin liên quan đến thuế quan cho thấy vàng vẫn duy trì động lực tăng. Dù từng chịu áp lực bán ban đầu, thị trường nhanh chóng phục hồi khi tâm lý lạc quan quay trở lại. Theo ông, đà tăng hiện nay còn được củng cố bởi yếu tố kỹ thuật: khi giá đi đúng kỳ vọng của những nhà đầu tư đang nắm giữ vị thế mua, lực mua bổ sung có xu hướng gia tăng, tạo hiệu ứng tự củng cố.

Trong tuần này, dù lịch công bố dữ liệu kinh tế không quá dày, thị trường vẫn theo dõi sát các chỉ số về niềm tin tiêu dùng và lạm phát giá sản xuất của Mỹ để đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ. Đồng thời, việc thị trường Trung Quốc mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ Tết được kỳ vọng sẽ hỗ trợ thêm cho lực cầu vật chất, qua đó góp phần giữ giá vàng ở vùng cao và tạo nền tảng cho những biến động tiếp theo.