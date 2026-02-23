Ngày 23/2: Giá dầu thế giới tăng nhẹ phiên đầu tuần

Giá dầu thế giới hôm nay (23/2) tăng nhẹ khi nhà đầu tư theo dõi rủi ro Trung Đông, tồn kho Mỹ giảm và lo ngại dư cung từ kế hoạch tăng sản lượng của OPEC+. Cụ thể, giá dầu Brent đứng ở mốc 71,76 USD/thùng, tăng 0,14%; giá dầu WTI ở mốc 66,48 USD/thùng, tăng 0,12%.

Giá dầu thế giới hôm nay tăng nhẹ. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 23/2/2026 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent đứng ở mốc 71,76 USD/thùng, tăng 0,14% (tương đương tăng 0,10 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 66,48 USD/thùng, tăng 0,12% (tương đương tăng 0,08 USD/thùng).

Giá dầu thế giới tăng nhẹ khi đầu tư đang theo dõi sát các diễn biến mới tại Trung Đông trong ngày đầu tuần. Ngoại trưởng Iran cho biết, nước này sắp hoàn tất dự thảo đề xuất phản hồi sau các cuộc đàm phán hạt nhân, trong khi Donald Trump tuyên bố đang cân nhắc khả năng tiến hành các cuộc tấn công quân sự hạn chế.

Iran là một trong những quốc gia sản xuất dầu lớn, nằm sát eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu. Bất kỳ căng thẳng hay xung đột nào tại khu vực chiến lược này đều có thể làm gián đoạn dòng chảy dầu thô ra thị trường quốc tế, qua đó đẩy giá năng lượng tăng mạnh. Dữ liệu giao dịch gần đây cũng cho thấy giới đầu cơ gia tăng mua quyền chọn mua dầu Brent, phản ánh kỳ vọng giá còn dư địa đi lên nếu rủi ro địa chính trị leo thang.

Ngoài yếu tố địa chính trị, thị trường còn được hỗ trợ bởi các tín hiệu tích cực từ phía nguồn cung. Theo báo cáo ngày 19/2 của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), tồn kho dầu thô của Mỹ giảm tới 9 triệu thùng trong bối cảnh công suất lọc dầu và hoạt động xuất khẩu tăng mạnh, yếu tố góp phần củng cố đà phục hồi của giá dầu.

Tuy vậy, triển vọng thị trường vẫn đối mặt rủi ro dư cung khi OPEC+ được cho là có thể nối lại kế hoạch tăng sản lượng từ tháng 4/2026. Các nhà phân tích của JP Morgan cảnh báo tình trạng dư cung đã hình thành rõ trong nửa cuối năm 2025 và tiếp tục kéo dài sang đầu năm 2026, với nguy cơ thừa nguồn cung đáng kể nếu không có điều chỉnh sản lượng phù hợp./.