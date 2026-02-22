Ngày 22/2: Giá dầu thế giới phiên cuối tuần đảo chiều tăng

Giá dầu thế giới hôm nay (22/2) biến động nhẹ trong phiên cuối tuần, khi thị trường giằng co giữa rủi ro địa chính trị, tồn kho Mỹ giảm và lo ngại dư cung. Cụ thể, giá dầu Brent đứng ở mốc 71,76 USD/thùng, tăng 0,14%; giá dầu WTI ở mốc 66,48 USD/thùng, tăng 0,12%.

Giá dầu thế giới hôm nay biến động nhẹ. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 22/2/2026 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent đứng ở mốc 71,76 USD/thùng, tăng 0,14% (tương đương tăng 0,10 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 66,48 USD/thùng, tăng 0,12% (tương đương tăng 0,08 USD/thùng).

Giá dầu thế giới trong phiên giao dịch ngày hôm nay tăng nhẹ trong bối cảnh nhà đầu tư gia tăng lo ngại về khả năng căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Iran có thể leo thang.

Trong phần lớn thời gian giao dịch, cả hai loại dầu chủ chốt đều giảm giá khi thị trường thận trọng chờ tín hiệu mới về quan hệ Mỹ - Iran. Tuy nhiên, lực mua vào cuối phiên đã giúp dầu Brent lấy lại đà tăng. Tính chung cả tuần, dầu Brent và WTI đều tăng hơn 5%.

Theo Reuters, giới đầu tư tiếp tục theo dõi chặt diễn biến tại Trung Đông trong những ngày cuối tuần, trong khi hoạt động chốt lời và đóng vị thế trước kỳ nghỉ diễn ra hạn chế.

Iran hiện là một trong những quốc gia sản xuất dầu lớn, nằm gần eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu. Bất kỳ gián đoạn nào tại khu vực này đều có thể ảnh hưởng trực tiếp tới nguồn cung năng lượng quốc tế và đẩy giá tăng.

Ngoài yếu tố địa chính trị, giá dầu còn được hỗ trợ bởi thông tin tồn kho giảm và hoạt động xuất khẩu hạn chế tại một số quốc gia sản xuất lớn. Báo cáo công bố ngày 19/2 của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy tồn kho dầu thô của Mỹ giảm 9 triệu thùng, trong bối cảnh công suất lọc dầu và xuất khẩu tăng.

Tuy nhiên, thị trường vẫn đối mặt nguy cơ dư cung khi OPEC+ có thể nối lại kế hoạch tăng sản lượng từ tháng 4/2026. Các nhà phân tích tại JP Morgan cho rằng tình trạng dư cung đã xuất hiện từ nửa cuối năm 2025, kéo dài sang đầu năm 2026 và có thể tiếp diễn trong thời gian tới./.