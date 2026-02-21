Ngày 21/2: Giá heo hơi dao động trong khoảng 70.000 - 73.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay (21/2) tiếp tục duy trì trạng thái ổn định tại cả ba miền, dao động trong khoảng 70.000 - 73.000 đồng/kg. Sau giai đoạn tăng, giảm đan xen quanh dịp Tết Nguyên đán, thị trường đang bước vào nhịp đi ngang, phản ánh sự cân bằng tạm thời giữa cung và cầu.

Giá heo hơi hôm nay chững giá. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay không biến động mới so với hôm qua. Theo đó, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên tiếp tục là nhóm địa phương có mức thu mua cao nhất khu vực, duy trì ở ngưỡng 73.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giá trần hiện tại trên phạm vi cả nước.

Trong khi đó, Lào Cai, Lai Châu và Phú Thọ vẫn giao dịch quanh mốc 71.000 đồng/kg. Các tỉnh còn lại như Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hải Phòng, Ninh Bình, Điện Biên và Sơn La phổ biến ở mức 72.000 đồng/kg.

Diễn biến đi ngang cho thấy thị trường phía Bắc đang khá cân bằng. Sau cao điểm xuất bán phục vụ nhu cầu Tết, lượng heo ra thị trường không tăng đột biến, trong khi sức mua dần trở lại mức tiêu thụ thông thường.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay tiếp tục đứng yên so với phiên trước, dao động phổ biến trong khoảng 71.000 - 73.000 đồng/kg.

Đà Nẵng duy trì mức cao nhất khu vực là 73.000 đồng/kg. Nghệ An, Hà Tĩnh và Đắk Lắk đang giao dịch ở mức 71.000 đồng/kg. Các địa phương như Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng phổ biến quanh mốc 72.000 đồng/kg.

Mặt bằng giá ổn định phản ánh trạng thái “tích lũy” của thị trường. Sau giai đoạn nhu cầu tăng mạnh dịp giáp Tết, hoạt động tiêu thụ hiện chủ yếu phục vụ sinh hoạt hằng ngày, chưa đủ tạo lực đẩy mới cho giá.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay cũng không thay đổi. Cụ thể, An Giang, Cà Mau và Cần Thơ tiếp tục là nhóm địa phương có mức giá thấp nhất cả nước, duy trì 70.000 đồng/kg. Vĩnh Long giao dịch ở mức 71.000 đồng/kg. Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp và TP. Hồ Chí Minh giữ ngưỡng 72.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Với mặt bằng giá thấp hơn nhẹ so với miền Bắc và miền Trung, miền Nam vẫn duy trì lợi thế nguồn cung lớn từ các trang trại quy mô công nghiệp, góp phần giữ ổn định thị trường./.